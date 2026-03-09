Οι βαθμοί που κερδήθηκαν στα ντέρμπι και η ομάδα με την πιο εντυπωσιακή επίδοση

Ματς με έντονες συγκινήσεις περιελάβανε η 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με σημαντικές αλλαγές στην βαθμολογία, τόσο όσον αφορά τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου, όσο και της παραμονής.

Στο Φάληρο, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο «μηδέν» και έτσι η ΑΕΚ έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της κατάταξης, με 56 βαθμούς. Το ντέρμπι στο «Καραϊσκάκης» ήταν και το τελευταίο μεγάλο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, προτού οι ομάδες ριχτούν στη μάχη των playoffs για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Και είναι μια καλή ευκαιρία για να δούμε τι κατάφεραν οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στα έξι ντέρμπι που έδωσαν μεταξύ τους.

Την πιο εντυπωσιακή επίδοση την έχει η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς κέρδισε και τους τρεις άλλους διεκδικητές, γνωρίζοντας μόλις μια ήττα, αυτή από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ετσι, ο ΠΑΟΚ θα μπει στα playoffs με άλλον... αέρα, μιας και κατάφερε να συλλέξει 11 βαθμούς από τους 18 διαθέσιμους στα ντέρμπι.

Από την άλλη, ο μεγαλύτερος... χαμένος των ντέρμπι ήταν ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» γεύτηκαν μόλις μία φορά τη νίκη σε μεγάλα ματς με τους τρεις άλλους διεκδικητές. Αυτή ήρθε απέναντι στην ΑΕΚ στο Φάληρο στις 26 Οκτωβρίου, ενώ στον δεύτερο γύρο σκόραραν μόλις ένα γκολ σε τρία ντέρμπι, με το πέναλτι του Ταρέμι στην «Allwyn Arena».

Η ΑΕΚ από την πλευρά της, παρέμεινε αήττητη στα τέσσερα τελευταία ντέρμπι, έχοντας εμφατικές νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και χάνοντας μόνο τα δύο πρώτα απέναντι σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ετσι, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, της οποίας η τελευταία ήττα πέντε μήνες πριν, στο Φάληρο, συγκέντρωσε 8 βαθμούς.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός, μπορεί να τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Ένωση, αλλά κατάφερε να κερδίσει τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον ΠΑΟΚ και έτσι έφτασε τους 7 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς στα ντέρμπι.

Τα αποτελέσματα της ΑΕΚ στα ντέρμπι:

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι:

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στα ντέρμπι:

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στα ντέρμπι:

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

Η βαθμολογία στα ντέρμπι: