Το AI προβλέπει τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

Ώρα... Ευρώπης για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο ΟΑΚΑ την Ρεάλ Μπέτις (12/3, 19:45) στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Europa League. Το τριφύλλι επέστρεψε σε αυτή τη φάση μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και θέλει να πάρει μια μεγαλειώδη πρόκριση στα προημιτελικά.

Λίγο αργότερα, η Ένωση αντιμετωπίζει στην Σλοβενία την Τσέλιε (12/3, 22:00), με στόχο την νίκη που θα της δώσει εξαρχής σαφές προβάδισμα πρόκρισης στους «8» του Conference League. Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του είναι υποψιασμένοι μετά την ήττα από τους Σλοβένους στη League Phase, γνωρίζουν όμως πως έχουν την ποιότητα να πάρουν αέρα πρόκρισης.

Η πρόβλεψη του AI για τα δύο παιχνίδια

Ρωτήσαμε το ΑΙ να μας «προβλέψει» τους νικητές στα δύο «ελληνικά» ζευγάρια των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, με βάση τα αγωνιστικά δεδομένα των ομάδων.

Για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, η τεχνητή νοημοσύνη θεωρεί πως παρότι οι «πράσινοι» βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα, τα αρκετά προβλήματα απουσιών που έχει να διαχειριστεί ο Ράφα Μπενίτεθ μπορεί να παίξουν ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Η ποιότητα της Μπέτις είναι δεδομένη, με την τελική πρόβλεψη να κάνει λόγο για ήττα του «τριφυλλιού» στα σημεία με 2-1.

Στο παιχνίδι της ΑΕΚ, το AI στάθηκε στην καλή εικόνα της Τσέλιε στην έδρα της, στην δεδομένη διαφορά ποιότητας της Ένωσης και στην σκληράδα των Σλοβένων ως τώρα στη διοργάνωση. Με βάση όλα τα παραπάνω, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς -σύμφωνα πάντα με την τεχνητή νοημοσύνη- θα φύγει από την Σλοβενία με προβάδισμα πρόκρισης (1-2 υπέρ των κιτρινόμαυρων).