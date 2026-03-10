Ευρωπαϊκά εισιτήρια: Πως διαμορφώνονται και τι αλλάζει ο τελικός του Κυπέλλου

Η ΑΕΚ οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να ακολουθούν, έχοντας και οι τρεις τις ίδιες πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου. Με δύο αγωνιστικές λοιπόν να απομένουν μέχρι και την έναρξη των playoff, μεγάλο ενδιαφέρον πέρα από τον τίτλο υπάρχει και για τον τρόπο που θα μοιραστούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, κάτι που εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τον νικητή του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΟΦΗ και ΠΑΟΚ.

Αυτό συμβαίνει, γιατί αλλιώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση σε περίπτωση κατάκτησης από τους Κρητικούς και αλλιώς αν κατακτήσει το Κύπελλο η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Τα σενάρια σε περίπτωση κατάκτησης από τον ΠΑΟΚ:

Ο Πρωταθλητής θα βρεθεί στα playoffs του Champions League, πλην του Ολυμπιακού, ο οποίος αν κατακτήσει τη Stoiximan Super League, θα περάσει απευθείας στη League Phase, εξαιτίας του rebalancing της UEFA.

Ο δεύτερος θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι από τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.

Ο τρίτος θα βρεθεί στα playoffs του Europa League.

Ο τέταρτος θα κάνει εκκίνηση από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο πέμπτος θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

🔄 Changes in number of teams per country in projected UEFA league stages 2026/27 (3 Mar → 10 Mar):



📈

▪️🇵🇱 Poland: 3 → 4

▪️🇦🇲 Armenia: 0 → 1

▪️🇨🇿 Czechia: 3 → 4



📉

▪️🇷🇸 Serbia: 2 → 1

▪️🇪🇪 Estonia: 1 → 0

▪️🇭🇺 Hungary: 2 → 1



Assumptions:

▪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪 earn European Performance… pic.twitter.com/pBqdEQIDdi — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 10, 2026

Τα σενάρια σε περίπτωση κατάκτησης από τον ΟΦΗ:

Δεν αλλάζει κάτι για τον πρωταθλητή, ο οποίος θα βρεθεί στα playoffs του Champions League.

Το ίδιο θα ισχύει και για τον δεύτερο που θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.

Ο ΟΦΗ ως Κυπελλούχος Ελλάδας παίρνει το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League.

Ο τρίτος θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League.

Ο τέταρτος θα κάνει εκκίνηση από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Ο πέμπτος θα μείνει εκτός Ευρώπης.

Για να ισχύσουν όλα τα παραπάνω πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι μέσα στην πρώτη τριάδα κάτι που φαίνεται σχεδόν σίγουρο. Από εκεί και πέρα η όλη διαδικασία μπορεί να διαφοροποιηθεί και από τις χώρες των νικητών των φετινών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς θα υπάρξουν πιθανές ανακατατάξεις.