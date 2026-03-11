Ο Μπεγκραουί που «έπαιξε» για Παναθηναϊκό το καλοκαίρι σπάει τα κοντέρ δίπλα στον... Κέιν

Από τα ονόματα που απασχόλησαν έντονα τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι, ο Γιανίς Μπεγκραουί είναι ίσως αυτός που κάνει σήμερα τον περισσότερο… θόρυβο.



Ο 24χρονος Μαροκινός επιθετικός της Εστορίλ διανύει μια εντυπωσιακή σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και οι αριθμοί του δείχνουν γιατί το όνομά του είχε βρεθεί ψηλά στη μεταγραφική ατζέντα των «πράσινων». Ο Μπεγκράουι σκοράρει με αξιοσημείωτη συνέπεια και μέσα στο 2026 έχει ήδη φτάσει τα εννέα γκολ.



Η συγκεκριμένη επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι τον φέρνει στην κορυφή των σκόρερ για το νέο ημερολογιακό έτος στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ισοβαθμώντας με έναν από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς στον κόσμο, τον Χάρι Κέιν.

Την ίδια στιγμή, η συνολική του παρουσία στη φετινή Primeira Liga είναι εντυπωσιακή. Σε 25 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα με τη φανέλα της Εστορίλ έχει σημειώσει 17 γκολ και έχει μοιράσει μία ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πιο αποτελεσματικούς φορ της λίγκας.



Η παραγωγικότητά του τον έχει φέρει στην τρίτη θέση του πίνακα των σκόρερ του πορτογαλικού πρωταθλήματος, πίσω μόνο από τον Λουίς Σουάρες και τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Sofascore

Με απλά λόγια, ο Μπεγκραουί δεν αποτελεί απλώς έναν παίκτη που κάνει καλή χρονιά αλλά γράφει νούμερα ικανά να τον φέρουν στο μεταγραφικό στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.



Για τον Παναθηναϊκό, η περίπτωσή του είχε εξεταστεί σοβαρά το καλοκαίρι, σε μια περίοδο που οι «πράσινοι» αναζητούσαν ενίσχυση στη γραμμή κρούσης. Τελικά η υπόθεση δεν προχώρησε και ο Μαροκινός παρέμεινε στην Εστορίλ και το «τριφύλλι» να καταλήγει στον Σίριλ Ντέσερς.