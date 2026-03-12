Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Παλικαρίσιο προβάδισμα πρόκρισης με Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός με σπουδαία εμφάνιση και με παίκτη λιγότερο για παραπάνω από μισή ώρα αγώνα, κέρδισε την Ρεάλ Μπέτις 1-0 και πάει στην Ανδαλουσία (19/3,22:00) με προβάδισμα για πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League!



Χρυσός σκόρερ της αναμέτρησης ο Βιθέντε Ταμπόρδα, που μετέτρεψε σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Σφιντερσκι στο 80'!

Το ματς

Διαβασμένος και σοβαρός από το πρώτο λεπτό παρουσιάστηκε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπέτις. Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να απειλήσουν με τον Ταμπόρδα και τον Κυριακόπουλο, δείχνοντας κινητικότητα και καλή οργάνωση στο παιχνίδι τους χωρίς την μπάλα.



Στο πρώτο εικοσάλεπτο η κατοχή ανήκε κυρίως στους Ισπανούς, με την Μπέτις να κυκλοφορεί την μπάλα και να προσπαθεί να επιβάλει τον ρυθμό της. Παρ’ όλα αυτά, οι παίκτες του Παναθηναϊκού διατηρούσαν τη συνοχή τους αμυντικά.



Οι «μπέτικος» έγιναν ιδιαίτερα επικίνδυνοι κυρίως από την πλευρά του Αμπντέ Εζαλζουλί, ο οποίος δημιούργησε προβλήματα με την ταχύτητα και την τεχνική του.



Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα και χωρίς μεγάλες φάσεις, με το παιχνίδι να χαρακτηρίζεται κυρίως από πολλή τακτική. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βρει τις στιγμές του, κυρίως μέσα από τα ανεβάσματα του Κυριακόπουλου και τις ενέργειες των Ταμπόρδα και Τεττέη, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία.

Οι Σεβιγιάνοι μπήκαν πιο αποφασισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο οι «πράσινοι» συνέχισαν να είναι άριστοι ανασταλτικά, κλείνοντας σωστά τους χώρους. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με την κεφαλιά του Άμπντε, την οποία μπλόκαρε ο Λαφόν, ενώ λίγο αργότερα το σουτ του Κούτσο πέρασε λίγο άουτ.



Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 58' , με τον Ζαρουρί να δέχεται δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ πάνω στον Αμπντέ. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να παλέψει για μισή ώρα αγώνα με παίκτη λιγότερο, κόντρα στην ποιοτική Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός στάθηκε καλά και με παίκτη λιγότερο, δεν άφησε την Μπέτις να πατήσει περιοχή, μια Μπέτις που απειλήσει πρώτη φορά μετά το αριθμητικό πλεονέκτημα Μέντι σουτ του Άντονι στο 77'.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν την στιγμή, με τον Σφιντέρσκι που έφυγε στην κόντρα και τον Γιορεντε να του κάνει ο πέναλτι στο 80! Μάλιστα ο Ισπανός των φιλοξενούμενων αποβλήθηκε.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ταμπόρδα κάνοντας το 1-0 στο 80'! Το πράσινο προβάδισμα διατηρήθηκε μέχρι την λήξη, με τους «πράσινους» να πηγανινουν στην Ανδαλουσία με στόχο την πρόκριση.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Τσέριν (83’ Σιώπης), Ρενάτο Σάντσες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πελίστρι (90’+2’ Τζούριτσιτς), Ταμπόρδα (90’+4’ Αντίνο), Τεττέη (83’ Σφιντέρσκι).

ΜΠΕΤΙΣ (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Ρουιμπάλ, Γιορέντε, Νατάν (46’ Βαλεντίν Γκόμες), Ροντρίγκες (68’ Φίρπο),. Αλτιμίρα (78’ Ντεόσα), Φορνάλς, Ρόκα, Άντονι, Εζαλζουλί (68’ Ρικέλμε), Κούτσο Ερνάντεθ.