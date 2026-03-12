Τσέλιε - ΑΕΚ 0-4: «Σκόρπισε» τους Σλοβένους και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά

Η ΑΕΚ κατάφερε και πήρε μια μεγάλη νίκη, και όσο αφορά την έκταση του σκορ, στην Σλοβενία απέναντι στην Τσέλιε, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «8» του Conference League.

Η Ένωση ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίχρονο, άνοιξε το σκορ μόλις στο 3' με μια κεφαλιά του Βάργκα, έκανε δυο τα τέρματά της με όμορφο πλασέ του Κοϊτά στο 33' ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Γκατσίνοβιτς με ένα πλασέ και αρκετή δόση τύχης έκανε τρία τα τέρματα των φιλοξενούμενων. Από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο (49') ο Μουκουντί έκανε τέσσερα τα τέρματα τη Ένωσης και σφράγισε ένα μεγάλο αποτέλεσμα, που ισούται με κάτι παραπάνω από μισή πρόκριση.

Η αναμέτρηση

Ιδανικό ξεκίνημα για την Ένωση μόλις στο 3ο λεπτό, όταν και άνοιξε το σκορ με τον Βάργκα να εκμεταλλεύεται την πολύ καλή εκτέλεση κόρνερ του Μάριν και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Λέμπαν. Η Τσέλιε προσπάθησε να αντιδράσει με ένα μακρινό σουτ του Σέσλαρ στο 6ο λεπτό, όμως η μπάλα πέρασε έξω. Το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ δυναμικά, με τις δυο ομάδες να παίζουν ανοιχτά και την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω, και στο 10ο λεπτό ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μετά από πάσα του Βάργκα, και σούταρε λίγο άουτ. Ένα λεπτό μετά, με την άμυνα της Τσέλιε να είναι ψηλά, ο Γιόβιτς έβγαλε μια πολύ καλή πάσα στον πολύ ορεξάτο Βάργκα, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και σούταρε δυνατά, όμως η μπάλα χτύπησε στο δεξί κάθετο δοκάρι και πέρασε έξω. Η ΑΕΚ συνέχισε να «βομβαρδίζει» την αντίπαλη εστία, με ένα δυνατό σουτ του Κοϊτα στο 15’ να αποκρούει ο Λέμπαν. Στην συνέχεια το παιχνίδι πήγε πολύ στην δύναμη, με την γηπεδούχο να μην μπορεί να δημιουργήσει φάσεις, ενώ η Ένωση έκανε ξεκάθαρο ότι ήθελε να πετύχει και δεύτερο γκολ.

Ο σκόρερ Βάργκα / Eurokinissi

Στο 31’ ο Βάργκα «χτύπησε το καμπανάκι» με μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μέσα από την περιοχή, που πλάσαρε αλλά νικήθηκε από τον Λέμπαν, και ένα λεπτό αργότερα ο Κοϊτά πήρε την πάσα του Γιόβιτς, και μετά από μια ωραία προσποίηση πλάσαρε υποδειγματικά και έκανε δυο τα τέρματα της ΑΕΚ. Δεν έφτανε αυτό, και η Ένωση σφράγισε με εντυπωσιακό τρόπο το τρομερό της πρώτο ημίχρονο, με ένα τρίτο γκολ από τον Γκατσίνοβιτς που με μια τυχερή σέντρα σουτ στέλνει την μπάλα στο γάμα για το 0-3. Στο 45’ ο Γιόβιτς είχε την ευκαιρία να βάλει και τέταρτο γκολ μετά από αντεπίθεση όμως το πλασέ του σταμάτησε και πάλι ο Λέμπαν.

Οι πανηγυρισμοί των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ / Eurokinissi

Η ΑΕΚ δεν σταμάτησε και μετά την ανάπαυλα. Μόλις στο 49', μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και ο Μουκουντί πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στην κενή εστία, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην νίκη της Ένωσης μόλις από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου! Οι Σλοβένοι πήραν την κατοχή, όμως ήταν εμφανέστατη η απογοήτευσή τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν τα ψυχικά αποθέματα να καταφέρουν να απειλήσουν με προϋποθέσεις. Δεύτερη φάση του αγώνα για τους γηπεδούχους ήταν στο 72' και πάλι ένα μακρινό σουτ του Καρνίτσνικ που και αυτό πέρασε άουτ. Στην συνέχεια η ΑΕΚ έκανε άψογη διαχείριση, η γηπεδούχος Τσέλιε έβγαλε και κούραση πέρα από την απογοήτευση, και η αναμέτρηση τελείωσε με την ΑΕΚ να είναι με το ενάμιση πόδι στα προημιτελικά του Conference League.

Συνθέσεις:

Τσέλιε: Λέμπαν, Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτισκίνας(Κάστρο 46’), Κάρνιτσνικ, Σέσλαρ, Χρκα(Πάπα Ντάνιελ 46’), Κβέσιτς(Κότνικ 75’), Ιοσίφοφ, Βάντσας(Αβντίλι 57’), Κουτσίς

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς(Μάνταλος 78’), Μαρίν, Πινέδα(Περέιρα 74’), Κοϊτά(Κουτέσα 73’), Βάργκα(Καλοσκάμης 86’), Γιόβιτς(Ζίνι 78’)