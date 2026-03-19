Η ώρα και το κανάλι του αγώνα της ΑΕΚ με την Τσέλιε για το Conference League
Που θα δείτε τον αγώνα ρεβάνς της Ένωσης με τους Σλοβένους με στόχο να σφραγίσει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.
Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Τσέλιε στην δεύτερη μεταξύ τους «μάχη» στη φάση των «16» του Conference League με στόχο μία ακόμα νίκη και την πρόκριση, μετά το εμφατικό 4-0 στην Σλοβενία.
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026. Η σέντρα της αναμέτρησης στην «Allwyn Arena» θα γίνει στις 20:45 (ώρα Ελλάδος).
Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του UEFA Conference League στην Ελλάδα ανήκουν στην Cosmote TV και η ζωντανή μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ- Τσέλιε θα γίνει από το κανάλι Cosmote Sport 3 HD.