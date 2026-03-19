Η ώρα και το κανάλι του αγώνα της ΑΕΚ με την Τσέλιε για το Conference League

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Τσέλιε στην δεύτερη μεταξύ τους «μάχη» στη φάση των «16» του Conference League με στόχο μία ακόμα νίκη και την πρόκριση, μετά το εμφατικό 4-0 στην Σλοβενία.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026. Η σέντρα της αναμέτρησης στην «Allwyn Arena» θα γίνει στις 20:45 (ώρα Ελλάδος).

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του UEFA Conference League στην Ελλάδα ανήκουν στην Cosmote TV και η ζωντανή μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ- Τσέλιε θα γίνει από το κανάλι Cosmote Sport 3 HD.