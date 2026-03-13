«Βλέπει» κούπα η ΑΕΚ: Τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League η Ένωση
Η ευρεία νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε στη Σλοβενία (0-4) ανέβασε κατακόρυφα τις πιθανότητες κατάκτησης του Conference League!
«Άλμα» οκτάδας έκανε στη Σλοβενία η καταιγιστική ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς! Η Ένωση «φιλοδώρησε» με τεσσάρα την Τσέλιε στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Conference League και έκανε παραπάνω από την μισή δουλειά για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Η εμφάνιση των «κιτρινόμαυρων» σε συνδυασμό με την εμφατική νίκη της απέναντι στους Σλοβένους έφερε αλλαγές και στις πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου. Σύμφωνα με το Football Rankings, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θεωρείται τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, όντας πίσω μονάχα από τις Κρίσταλ Πάλας και Στρασβούργο.
Η Ένωση συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξεως του 12% για να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής στον τελικό της Λειψίας, αφήνοντας πίσω της ομάδες όπως η Φιορεντίνα που συγκεντρώνει πιθανότητες μόλις 6% για κατάκτηση της διοργάνωσης. Η Πάλας με ποσοστό 22% προηγείται στις πιθανότητες αν και «κόλλησε» στην ισοπαλία με την ΑΕΚ Λάρνακας στο πρώτο παιχνίδι, ενώ το Στρασβούργο συγκεντρώνει 20% και βρίσκεται στη 2η θέση.
Υπενθυμίζουμε ότι στην φάση των «8» του Conference League η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ράγιο Βαγιεκάνο - Σάμσουνσπορ, με τους Ισπανούς να έχουν προβάδισμα πρόκρισης μετά την νίκη με 3-1 στη Τουρκία.