«Βλέπει» κούπα η ΑΕΚ: Τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League η Ένωση

«Άλμα» οκτάδας έκανε στη Σλοβενία η καταιγιστική ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς! Η Ένωση «φιλοδώρησε» με τεσσάρα την Τσέλιε στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Conference League και έκανε παραπάνω από την μισή δουλειά για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η εμφάνιση των «κιτρινόμαυρων» σε συνδυασμό με την εμφατική νίκη της απέναντι στους Σλοβένους έφερε αλλαγές και στις πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου. Σύμφωνα με το Football Rankings, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θεωρείται τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, όντας πίσω μονάχα από τις Κρίσταλ Πάλας και Στρασβούργο.

🏆 To Win the Conference League:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace - 22%

🇫🇷 Strasbourg - 20%

🇬🇷 AEK Athens - 12%

🇪🇸 Rayo Vallecano - 12%

🇮🇹 Fiorentina - 6%

🇩🇪 Mainz - 6%

🇺🇦 Shakhtar - 6%

🇳🇱 AZ Alkmaar - 4%

🇨🇾 AEK Larnaca - 4%

🇨🇿 Sparta Praha - 3%

🇵🇱 Raków Częstochowa - 3%



(% per @OptaAnalyst) pic.twitter.com/qB8wxLxWrA — Football Rankings (@FootRankings) March 13, 2026

Η Ένωση συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξεως του 12% για να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής στον τελικό της Λειψίας, αφήνοντας πίσω της ομάδες όπως η Φιορεντίνα που συγκεντρώνει πιθανότητες μόλις 6% για κατάκτηση της διοργάνωσης. Η Πάλας με ποσοστό 22% προηγείται στις πιθανότητες αν και «κόλλησε» στην ισοπαλία με την ΑΕΚ Λάρνακας στο πρώτο παιχνίδι, ενώ το Στρασβούργο συγκεντρώνει 20% και βρίσκεται στη 2η θέση.

Υπενθυμίζουμε ότι στην φάση των «8» του Conference League η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ράγιο Βαγιεκάνο - Σάμσουνσπορ, με τους Ισπανούς να έχουν προβάδισμα πρόκρισης μετά την νίκη με 3-1 στη Τουρκία.