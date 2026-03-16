ΑΕΚ: Tα ατομικά λάθη, η κόπωση και οι χαμένες ευκαιρίες που στο τέλος ίσως αποδειχτούν μοιραίες

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήρθε ισόπαλη (2-2) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και μπορεί να παρέμεινε στην κορυφή, όμως πλέον έχει όχι απλά έναν, αλλά δυο συγκάτοικους στην κορυφή. Η Ένωση ίσως κλονίστηκε από την επιτυχία της Πέμπτης και συν τον επηρεασμό από την κούραση βασικών πυλώνων της βασικής ενδεκάδας της δεν κατάφερε να παρουσιαστεί όπως θα έπρεπε ειδικά στο αμυντικό κομμάτι και έτσι θα ξεκινήσει (λογικά) τα playoff στην ίδια αφετηρία με τους ανταγωνιστές της.

Η κόπωση και η κακή αμυντική λειτουργιά κόστισαν

Η ΑΕΚ μπορεί να μπήκε στο παιχνίδι όπως το έκανε με την Τσέλιε την Πέμπτη, όμως μετά τις ευκαιρίες στα πρώτα λεπτά με το σουτ του Μάνταλου και την κεφάλια του Μουκουντί που είχε απάντηση και στα δυο ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου, εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Ο γηπεδούχος προηγήθηκε με τον Μήτογλου που έμεινε αφύλαχτος μετά από εκτέλεση φάουλ και είχε τις ευκαιρίες να διπλασιάσει τα τέρματα του και ουσιαστικά το έκανε, όμως για καλή τύχη της ΑΕΚ ήταν ελάχιστα οφσάιντ ο Μπακού όταν σκόραρε από κοντά.

Η απουσία του Πινέδα για λόγους ξεκούρασης στο πρώτο μέρος, αλλά και η κακή απόδοση των Μαρίν και Μάνταλου δεν βοήθησαν την ΑΕΚ να απειλήσει επιθετικά, ενώ ακόμα και όταν σκόραρε στις καθυστερήσεις με τον Βάργκα, το γκολ ακυρώθηκε σωστά και έτσι πήγε στα αποδυτήρια οντάς πίσω στο σκορ. Επιπλέον, η ομάδα του Νίκολιτς είχε και θέματα στην αμυντική λειτουργιά, καθώς πέρα των δυο κακών τοποθετήσεων στα δυο γκολ του Ατρόμητου, είχε και πολλές λάθος μεταβιβάσεις και μάλιστα χωρίς πίεση.

Η σωστή αντίδραση, ο «διπλός» Γιόβιτς και οι... χαμένες ευκαιρίες

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίχτες του Νίκολιτς μπήκαν όπως έπρεπε και αυτό πρέπει να κρατήσουμε από το παιχνίδι. Μετέφεραν την πίεση στην περιοχή του Ατρόμητου και δεν άφηναν τους Περιστεριώτες να απειλήσουν.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν τα δυο γκολ σε πολύ μικρο διάστημα από τον Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος σκόραρε μετά από καιρό και ήταν πολύ κοντά στο να δώσει ένα ακόμη τρίποντο πριν ισοφαρίσει στο τελικό 2-2 ο Ατρόμητος με τον Μποτουσάμι. Από εκεί και πέρα, η Ένωση είχε 3-4 ευκαιρίες να ξαναπάρει το προβάδισμα, όμως τα δοκάρια και ο Μπουκεσασβίλι δεν της έκαναν το χατήρι.

Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία με δυο ομάδες εκτός της πρώτης πεντάδας έχοντας σκοράρει δυο φόρες μάλιστα και αυτό την έκανε να ισοβαθμήσει με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Αυτοί οι βαθμοί μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμοι για το πρωτάθλημα ακόμα και για την 2η θέση, καθώς η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει ένα από τα δυο παιχνίδια και να ξεφύγει με διάφορα τεσσάρων πόντων που θα της έδινε ικανό πλεονέκτημα για τον τίτλο πριν την μάχη των playoffs.

Σίγουρα πληρώνει τα ατομικά λάθη της, όμως δεν παύει να παρεμένει αήττητη εδώ και πέντε μήνες ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό. Επίσης, ας μην ξεχνάμε που βρισκόταν η ΑΕΚ πριν κάποιους μήνες και πόσο δύσκολο είναι αυτό που έχει καταφέρει ο Νίκολιτς ειδικά στο κομμάτι της ψυχολογίας.

Η ΑΕΚ θα παλέψει μέχρι τέλους για τους στόχους της με το ρόστερ που έχει. Ίσως η μη απόκτηση ενός χαφ πιο έμπειρου από τον Σαχαμπό να στοιχίσει, αλλά ήδη η πορεία της κρίνεται ως επιτυχημένη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το καλοκαίρι το δίδυμο Νίκολιτς - Ριμπάλτα έχοντας την οικονομική βοήθεια από τον πρόεδρο της ομάδας, Μάριο Ηλιόπουλο θα βγουν στην αγορά για τέσσερις μεταγραφές ουσίας στις θέσεις του στόπερ, των ακραίων μπακ και του εξαριού, ώστε του χρόνου η ΑΕΚ να είναι ακόμα πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει όσα εμπόδια της παρουσιαστούν.