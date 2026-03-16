Ποιος ειναι ο επιθετικός που έβαλε 35 γκολ και ανέβασε κατηγορία την ομάδα του

Οδεύοντας προς το φινάλε της σεζόν, στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα σημειώθηκε μια ξεχωριστή ιστορία, με πρωταγωνιστή τον επιθετικό του Αγροτικού Αστέρα.

Ο Γιώργος Ευθυμιάδης έγραψε ιστορία μετά το χατ τρικ που πέτυχε στην εκτός έδρας νίκη με 4-0 απέναντι στον Αστέρα Αμπελοκήπων την Κυριακή (15/3) έφτασε τα 35 τέρματα στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας!

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τα 33 τέρματα.

Ο Ευθυμιάδης, στην δεύτερη χρονιά του με τα πράσινα όχι μόνο κατάφερε να πετύχει ένα τέτοιο ρεκόρ αλλά «οδήγησε» την ομάδα του προς την άνοδο στην Α1 της ΕΠΣ Μακεδονίας.

Η ανακοίνωση του Αγροτικού Αστέρα:

«𝚬𝚷𝚺𝚳 𝐀𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐎𝐏 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄𝐑

Η εξαιρετική αυτή επίδοση αποτελεί επιβράβευση της σκληρής δουλειάς, της αγωνιστικής του ποιότητας και της αφοσίωσής του στην ομάδα.

Η οικογένεια του Αγροτικού Αστέρα εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον Γιώργο Ευθυμιάδη για αυτή τη μεγάλη προσωπική διάκριση και του εύχεται υγεία, δύναμη και ακόμη περισσότερες επιτυχίες στη συνέχεια.

Συγχαρητήρια Γιώργο!»



