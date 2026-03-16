Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο λόγος που οι οπαδοί της Ροζάριο πέταξαν... φουσκωτές κούκλες στο γήπεδο

Ασυνήθιστες εικόνες σημειώθηκαν στην αναμέτρηση της Ροσάριο Σεντράλ με την Μπάνφιλντ, όταν φίλαθλοι των γηπεδούχων προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα προκλητική ενέργεια. Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο φουσκωτές κούκλες ντυμένες με φανέλες της Νιούελς Ολντ Μπόις, γεγονός που προκάλεσε προσωρινή διακοπή του παιχνιδιού.



Οι άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου χρειάστηκε να μπουν στον αγωνιστικό χώρο για να απομακρύνουν τις κούκλες, ώστε να συνεχιστεί κανονικά η αναμέτρηση. Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς φιλάθλους να σχολιάζουν την πρωτοφανή αυτή κίνηση των οπαδών.

🔥 Coreografia ao minuto 22 do jogo contra o Banfield, que contou também com nenucos no relvado, motivou interrupção pic.twitter.com/pGBr5MWSk5 — Record (@Record_Portugal) March 15, 2026





Η αντιπαλότητα ανάμεσα στη Ροσάριο Σεντράλ και τη Νιούελς Ολντ Μπόις αποτελεί μία από τις πιο έντονες στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής. Το πρώτο τους ντέρμπι διεξήχθη το 1905 και από τότε οι δύο ομάδες έχουν χτίσει μια βαθιά και διαχρονική αντιπαλότητα.



Στην ιστορία των μεταξύ τους αγώνων, η Ροσάριο Σεντράλ διατηρεί το προβάδισμα με 98 νίκες, ενώ η Νιούελς Ολντ Μπόις έχει 77 επιτυχίες. Επιπλέον, 103 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί χωρίς νικητή, επιβεβαιώνοντας το πόσο ισορροπημένο και φορτισμένο είναι το συγκεκριμένο ντέρμπι.