Η συγκλονιστική ιστορία 20χρονου ποδοσφαιριστή που σκότωσε γυναίκα επιχειρηματία στη Μόσχα

Ένα συγκλονιστικό έγκλημα έχει προκαλέσει σοκ στη Μόσχα, καθώς ο 20χρονος ποδοσφαιριστής Ντανίλ Σεκάχ παραδέχτηκε ότι δολοφόνησε μια επιχειρηματία μέσα στο διαμέρισμά της, έπειτα από εντολές που όπως υποστήριξε έλαβε από κύκλωμα απατεώνων. Την υπόθεση γνωστοποίησε η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας, η οποία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ποινική διαδικασία εναντίον του νεαρού με βάση το άρθρο 105 του ρωσικού ποινικού κώδικα περί ανθρωποκτονίας.

По версии следствия, воспитанник «Локомотива» действовал по указке телефонных мошенников: представившись полицейским, он обманул 16-летнюю…





Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης πήγε στο διαμέρισμα με σκοπό να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, όμως όταν η ιδιοκτήτρια αρνήθηκε να αποκαλύψει τον συνδυασμό, τη γρονθοκόπησε και τη μαχαίρωσε επανειλημμένα. Η επίθεση έγινε μπροστά στην 16χρονη κόρη του θύματος, η οποία νωρίτερα είχε πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης από άτομα που παρίσταναν αστυνομικούς.

Το χρονικό μετά τη δολοφονία



Μετά τη δολοφονία, ο Σεκάχ φέρεται να πέταξε από το παράθυρο χρήματα και τιμαλφή περίπου 2.000 δολάρια, κοσμήματα και συλλεκτικά νομίσματα ενώ κράτησε την ανήλικη αιχμάλωτη μέχρι την επόμενη ημέρα. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου σε ξενοδοχείο σε μικρή απόσταση από τον τόπο του εγκλήματος και δήλωσε: «Παραδέχομαι τα πάντα και το μετανιώνω».



Ο νεαρός αμυντικός αγωνιζόταν στην δεύτερη ομάδα της Ουράλ ΦΚ στην Αικατερινούπολη και στο παρελθόν είχε περάσει από τις ακαδημίες των Λοκομοτίβ Μόσχας, Ροστόφ, Στρογκίνο και Σατούρν. Ο σύλλογός του ανέφερε ότι ο ποδοσφαιριστής είχε αποχωρήσει από την ομάδα λίγες ημέρες πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση.