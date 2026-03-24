Τραγωδία στο Μεντεγίν: Νεκρός σε ηλικία 22 ετών ο παίκτης Ντενίλσον Μένα μετά από ένοπλη επίθεση

Η είδηση του θανάτου του Ντενίλσον Μένα έχει βυθίσει στο πένθος την αθλητική κοινότητα, καθώς ο νεαρός αμυντικός έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πατρίδα του. Ο 22χρονος Κολομβιανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε διαγράψει μια ελπιδοφόρα πορεία στα ισπανικά γήπεδα, βρισκόταν στην Κολομβία για να επισκεφθεί την οικογένεια και τους φίλους του, ενώ ταυτόχρονα αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το τραγικό περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας έξω από ένα νυχτερινό κέντρο στην πόλη Μεντεγίν. Όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο διαπληκτισμό εντός του καταστήματος, ο οποίος δυστυχώς μεταφέρθηκε στους δρόμους της πόλης και κλιμακώθηκε σε αιματηρή συμπλοκή. Οι μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκε ένας πυροβολισμός, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα τον Μένα, ενώ από το περιστατικό τραυμάτιστηκε και μια γυναίκα. Παρά το γεγονός ότι οι φίλοι του τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή και διαπίστωσαν τον θάνατό του λίγο μετά την άφιξή του.

🖤 Recibimos desde Colombia la terrible noticia del fallecimiento de Denilson Mena, quién fuera jugador del Club Marino de Luanco en la temporada 23/24.



Enviamos todo nuestro cariño y apoyo a sus familiares y seres queridos en estos momentos tan duros. pic.twitter.com/X96m9suMLw — Club Marino de Luanco ⚓ (@MarinoLuanco) March 23, 2026

Από τις ακαδημίες της Ισπανίας στο τραγικό τέλος

Ο Ντενίλσον Μένα, αν και γεννημένος στην Κολομβία, είχε πολιτογραφηθεί Ισπανός και είχε περάσει σημαντικό μέρος της καριέρας του στις χαμηλές και νεανικές κατηγορίες της Ιβηρικής χερσονήσου. Το 2022, μετά από μια σύντομη δοκιμαστική περίοδο, εντάχθηκε στην ομάδα νέων της Σπόρτινγκ Χιχόν, όπου μάλιστα είχε την ευκαιρία να προπονηθεί με την πρώτη ομάδα και να συμμετάσχει σε αρκετά φιλικά παιχνίδια.

Η εξέλιξή του συνεχίστηκε στην Τενερίφη, όπου αγωνίστηκε τόσο με την τρίτη ομάδα όσο και με την κύρια αναπληρωματική ομάδα του συλλόγου. Την τελευταία σεζόν (2023-24), ο δυναμικός κεντρικός αμυντικός πραγματοποίησε 19 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μαρίνο ντε Λουάνκο στην τέταρτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τη δολοφονία

Η τοπική αστυνομία στο Μεντεγίν έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα για ανθρωποκτονία, προσπαθώντας να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο. Στον τόπο του εγκλήματος οι αρχές εντόπισαν και περισυνέλεξαν έναν κάλυκα πυροβόλου όπλου 9mm, ο οποίος αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας.

Η απώλεια του Μένα είναι τεράστια, καθώς πρόκειται για έναν αθλητή που βρισκόταν σε μια κρίσιμη καμπή της καριέρας του, γεμάτος όνειρα για την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Οι σύλλογοι στους οποίους αγωνίστηκε, καθώς και συμπαίκτες του, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου.