Θρήνος στο Μεξικό - Πορτογαλία: Μεθυσμένος οπαδός πέθανε προσπαθώντας να πηδήξει σε άλλο διάζωμα

Η αναμέτρηση του Μεξικό απέναντι στην Πορτογαλία αμαυρώθηκε πριν καν ξεκινήσει, καθώς οπαδός έχασε την ζωή του καθώς έπεσε στο κενό, προσπαθώντας να αλλάξει διάζωμα. Όπως επιβεβαίωσε η Γραμματεία Ασφάλειας των Πολιτών της Πόλης του Μεξικού, ο συγκεκριμένος φίλαθλος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν πως ο μεθυσμένος οπαδός επιχείρησε να πηδήξει από το δεύτερο στο πρώτο επίπεδο του χώρου VIP του γηπέδου Azteka και ενώ προσπαθούσε να σκαρφαλώσει από το φράγμα, έπεσε και κατέληξε στο ισόγειο. Η ομάδα διάσωσης επενέβη άμεσα, όμως τα τραύματά του ήταν κρίσιμα και ο άνδρας κατέληξε.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως στην εν λόγω αναμέτρηση οι αρχές εφάρμοσαν ειδικούς ελέγχους στην πώληση αλκοόλ κοντά στο στάδιο και εφάρμοσαν όλους τους κανόνες για την πρόληψη της διατάραξης της τάξης και τη διασφάλιση της ασφάλειας των θεατών, απαγορεύοντας την πώληση αλκοολούχων ποτών, αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ κοντά στο γήπεδο. Αυτά τα μέτρα φαίνεται να μην ήταν αρκετά, με το τραγικό συμβάν να συγκλονίζει τους παρόντες.