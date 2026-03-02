Τραγωδία στο Ιράν: 20 αθλήτριες νεκρές μετά από πυραυλική επίθεση σε γυμναστήριο

Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε πολύνεκρη τραγωδία στην πόλη Λαμέρντ του Ιράν. Σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης, τετραπλή πυραυλική επίθεση έπληξε γυμναστήριο την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη προπόνηση, με αποτέλεσμα τον θάνατο 20 αθλητριών της ομάδας βόλεϊ και του γυμναστή τους.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο πύραυλος χτύπησε απευθείας τις αθλητικές εγκαταστάσεις, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης σε όσους βρίσκονταν εντός του κτιρίου. Πληροφορίες από την περιοχή κάνουν λόγο για συνολικά περισσότερους από 100 τραυματίες από το σύνολο των πληγμάτων στην πόλη.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Βόλεϊ (FIVB) ενημερώθηκε άμεσα για το συμβάν και εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, η Ομοσπονδία τόνισε την επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των αθλητών και την επικράτηση της ειρήνης.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση αμάχων και αθλητών, πολλοί εκ των οποίων παραμένουν εγκλωβισμένοι στις πληγείσες ζώνες, αναζητώντας ασφαλείς διόδους διαφυγής.

🚨🇮🇷🇮🇱🇺🇸 BREAKING: ISRAEL BOMBED 20 volleyball players in a sports hall in Iran. pic.twitter.com/rpRljG1cWu — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) February 28, 2026

Η ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας:

«Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία βόλεϊ είμαστε σοκαρισμένοι αλλά και εξαιρετικά ανήσυχοι μετά τις αναφορές ότι αρκετές νεαρές βολεϊμπολίστριες στο Ιράν σκοτώθηκαν σε μία κατάσταση που διαρκώς γίνεται χειρότερη σε επίπεδο ασφάλειας στην Μέση Ανατολή και τις γύρω περιοχές. Εκφράζουμε την βαθύτατη συμπάθειά μας προς τις οικογένειες που εμπλέκονται και όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτήν την κρίση.

Επιπλέον πολλές χιλιάδες από την πολύ μεγάλη οικογένεια του βόλεϊ στην περιοχή αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικά αβέβαιο μέλλον. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των αθλητών βόλεϊ, των προπονητών, των επιτελείων και των εθελοντών που έχουν βάση τις περιοχές αυτές ή τις επισκέπτονται και τώρα έχουν βρεθεί ανάμεσα σε αυτήν την διαμάχη (των ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν).

Η Ομοσπονδία θα δημιουργήσει μία ειδική ομάδα για να επεκτείνει την ανθρωπιστική της βοήθεια σε πραγματικό χρόνο και σε συνεργασία με τις Κυβερνήσεις, τις αρμόδιες Οργανώσεις και όποιο άλλο όργανο σχετίζεται με αυτό το πεδίο. Η Ομοσπονδία πιστεύει σοβαρά στην σημασία της συνεργασίας, του διαλόγου, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Σε συνάρτηση με αυτές τις αξίες η Ομοσπονδία καλεί την διεθνή κοινότητα να βοηθήσει στο αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και να βρεθεί μία ειρηνική λύση».