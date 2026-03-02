Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Τα σενάρια σε πιθανή αποχώρηση του Ιράν λόγω του πολέμου

Η αθλητική κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φήμες για οριστική αποχή του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πληθαίνουν.

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις από τη FIFA αναμένονται, η δολοφονία του ανώτατου Ηγέτη της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και η άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πεδίο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, η Τεχεράνη φέρεται να δηλώνει πως «η ζωή είναι σημαντικότερη από το ποδόσφαιρο», αρνούμενη να στείλει τους αθλητές της σε αμερικανικό έδαφος για τους αγώνες των ομίλων.

Το ντόμινο των αλλαγών στη διοργάνωση

Σε περίπτωση που το Ιράν αποσυρθεί ή αποκλειστεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, η FIFA θα βρεθεί μπροστά σε έναν πρωτοφανή οργανωτικό γρίφο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είναι ήδη το μεγαλύτερο στην ιστορία με 48 ομάδες, και η απώλεια ενός σταθερού μέλους της ασιατικής ζώνης θα προκαλούσε ανακατατάξεις.

Ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ τόνισε πως «Μετά από αυτή την επίθεση είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ελπίδες για τη συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η κενή θέση θα μπορούσε να καλυφθεί είτε από την αμέσως επόμενη ομάδα στην κατάταξη των προκριματικών της Ασίας, είτε μέσω ενός ειδικού αγώνα μπαράζ, γεγονός που θα άλλαζε πλήρως τον χάρτη των ομίλων που θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ.

Πολιτική και αθλητισμός: Η λεπτή ισορροπία

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ποδόσφαιρο γίνεται εργαλείο διπλωματίας. Μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, το προηγούμενο έχει ήδη δημιουργηθεί.

Οι πιέσεις προς την παγκόσμια ομοσπονδία είναι ασφυκτικές. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν φωνές που ζητούν την τήρηση της ουδετερότητας, και από την άλλη, ανθρωπιστικές οργανώσεις και κυβερνήσεις που θεωρούν αδιανόητη τη συμμετοχή μιας χώρας που βρίσκεται σε άμεση πολεμική σύρραξη με τη διοργανώτρια χώρα.

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, μια τέτοια εξέλιξη φέρει τεράστιο οικονομικό βάρος. Το Ιράν διαθέτει μια από τις πιο φανατικές βάσεις οπαδών στην Ασία, και η απουσία του θα σήμαινε απώλεια εκατομμυρίων σε έσοδα από εισιτήρια και τηλεοπτικά δικαιώματα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Επιπλέον, οι χορηγοί της διοργάνωσης εκφράζουν ήδη ανησυχίες για την ασφάλεια των αποστολών και των φιλάθλων, καθώς το κλίμα στις ΗΠΑ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα τεταμένο.

Τι θα συμβεί σε περίπτωση που το Ιράν δεν αγωνιστεί;

Η συμμετοχή της ομάδας θα μπορούσε να ακυρωθεί είτε από την ίδια την ιρανική κυβέρνηση (για λόγους ασφαλείας ή ως πολιτικό μποϊκοτάζ) είτε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μέσω της απαγόρευσης έκδοσης βίζας.

for the people that dont know



the Iranian delegation is currently NOT at the world cup draw because the US didnt permit them Visas



this World Cup is more political than it has to do with football pic.twitter.com/aDxxcwrnBn — 𝐏𝐒𝐆𝐈𝐍𝐓 (@PSGINT_) December 5, 2025

Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις για αθλητές, το προηγούμενο του περασμένου φθινοπώρου, όπου Ιρανοί αξιωματούχοι αποκλείστηκαν από την κλήρωση, δείχνει ότι η FIFA δυσκολεύεται να κάμψει τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου.

Σε περίπτωση που το Ιράν τελικά δεν αγωνιστεί, η FIFA έχει τη διακριτική ευχέρεια, βάσει των κανονισμών της, να αποφασίσει αν θα προχωρήσει με έναν όμιλο τριών ομάδων ή αν θα καλέσει μια αναπληρώτρια χώρα. Το «σταυρόλεξο» της αντικατάστασης είναι σύνθετο, με επικρατέστερα σενάρια να είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ως επιλαχόντες της Ασίας) ή το Ιράκ (ανάλογα με την έκβαση των διηπειρωτικών playoffs), ενώ δεν αποκλείεται η κλήση ομάδων εκτός Ασίας, όπως η Βολιβία ή το Σουρινάμ.

Αν και στο παρελθόν, όπως το 1950, έχουν υπάρξει αποσύρσεις που οδήγησαν σε ομίλους, η πιο πρόσφατη λύση των αγώνων μπαράζ φαντάζει δύσκολη λόγω του εξαιρετικά πιεσμένου χρόνου μέχρι την έναρξη του τουρνουά στις 11 Ιουνίου.

Παρά το πρωτοφανές γεγονός μια διοργανώτρια χώρα να βρίσκεται σε σύγκρουση με μια συμμετέχουσα, η FIFA δεν φαίνεται να εξετάζει την αλλαγή της έδρας των αγώνων, καθώς δεν θεωρεί ότι απειλείται η ασφάλεια επί αμερικανικού εδάφους ούτε υπάρχει διεθνής ομοφωνία για ένα ευρύτερο μποϊκοτάζ.