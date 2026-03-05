Έρευνα στο Ισραήλ για στοιχηματικό λογαριασμό που «προέβλεψε» επίθεση στο Ιράν και κέρδισε 500.000€
Λογαριασμός στοιχηματισμού ερευνάται αφού προέβλεψε με ακρίβεια επιθέσεις στο Ιράν, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.
Στο μικροσκόπιο των ισραηλινών αρχών βρίσκεται χρήστης της πλατφόρμας στοιχημάτων Polymarket, ο οποίος φέρεται να προέβλεψε με εντυπωσιακή ακρίβεια στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν, εξασφαλίζοντας κέρδη που αγγίζουν το μισό εκατομμύριο ευρώ.
Ο λογαριασμός με το όνομα «Magamyman» έχει καταγράψει σειρά επιτυχημένων προβλέψεων γύρω από γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις αρχές. Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, η έρευνα ξεκίνησε μετά από στοίχημα που προέβλεπε αμερικανική επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πρόβλεψη που τελικά επιβεβαιώθηκε.
Ο συγκεκριμένος χρήστης φέρεται να αποκόμισε περίπου 430.000 δολάρια, ενώ δεν ήταν η πρώτη φορά που στοιχημάτισε επιτυχώς σε εξελίξεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Ήδη από το 2024 είχε προβλέψει με ακρίβεια άλλη ισραηλινή στρατιωτική ενέργεια, η οποία, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, είχε εγκριθεί λίγες ημέρες πριν πραγματοποιηθεί.
Η Polymarket αποτελεί πλατφόρμα «αγορών πρόβλεψης», όπου χρήστες στοιχηματίζουν σε γεγονότα που εκτείνονται από αθλητικά αποτελέσματα έως πολιτικές εξελίξεις και διεθνείς κρίσεις. Ωστόσο, η δυνατότητα στοιχηματισμού σε γεωπολιτικά γεγονότα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς εγείρονται ερωτήματα για πιθανή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών.
Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν ο λογαριασμός συνδέεται με άτομο που είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή αν πρόκειται απλώς για εξαιρετικά επιτυχημένες προβλέψεις. Το θέμα έχει προκαλέσει ανησυχία και στις ΗΠΑ, όπου πολιτικοί ζητούν αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τέτοιες πλατφόρμες.
Ο Λευκός Οίκος, πάντως, διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή προσώπων από τον κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ στις συγκεκριμένες συναλλαγές, παρά τις πολιτικές αντιδράσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει.