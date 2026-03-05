Έρευνα στο Ισραήλ για στοιχηματικό λογαριασμό που «προέβλεψε» επίθεση στο Ιράν και κέρδισε 500.000€

Στο μικροσκόπιο των ισραηλινών αρχών βρίσκεται χρήστης της πλατφόρμας στοιχημάτων Polymarket, ο οποίος φέρεται να προέβλεψε με εντυπωσιακή ακρίβεια στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν, εξασφαλίζοντας κέρδη που αγγίζουν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Ο λογαριασμός με το όνομα «Magamyman» έχει καταγράψει σειρά επιτυχημένων προβλέψεων γύρω από γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις αρχές. Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, η έρευνα ξεκίνησε μετά από στοίχημα που προέβλεπε αμερικανική επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πρόβλεψη που τελικά επιβεβαιώθηκε.

Three hours ago bombs hit Tehran. US and Israel launched strikes on Iran.



Four hours ago a wallet collected $431,146. The bet was placed weeks before the first missile.



Someone knew.



Magamyman. 88 predictions. Every single one about Iran. Since October 2024. Sixteen months… pic.twitter.com/cjIx7NSi1D — Marlow (@marlowxbt) February 28, 2026

Ο συγκεκριμένος χρήστης φέρεται να αποκόμισε περίπου 430.000 δολάρια, ενώ δεν ήταν η πρώτη φορά που στοιχημάτισε επιτυχώς σε εξελίξεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Ήδη από το 2024 είχε προβλέψει με ακρίβεια άλλη ισραηλινή στρατιωτική ενέργεια, η οποία, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, είχε εγκριθεί λίγες ημέρες πριν πραγματοποιηθεί.

Η Polymarket αποτελεί πλατφόρμα «αγορών πρόβλεψης», όπου χρήστες στοιχηματίζουν σε γεγονότα που εκτείνονται από αθλητικά αποτελέσματα έως πολιτικές εξελίξεις και διεθνείς κρίσεις. Ωστόσο, η δυνατότητα στοιχηματισμού σε γεωπολιτικά γεγονότα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς εγείρονται ερωτήματα για πιθανή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν ο λογαριασμός συνδέεται με άτομο που είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή αν πρόκειται απλώς για εξαιρετικά επιτυχημένες προβλέψεις. Το θέμα έχει προκαλέσει ανησυχία και στις ΗΠΑ, όπου πολιτικοί ζητούν αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τέτοιες πλατφόρμες.

Ο Λευκός Οίκος, πάντως, διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή προσώπων από τον κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ στις συγκεκριμένες συναλλαγές, παρά τις πολιτικές αντιδράσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει.