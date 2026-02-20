Η Βέρντερ Βρέμης ακύρωσε την περιοδεία της στις ΗΠΑ επειδή ανησυχούσε για την ασφάλειά της

Η Βέρντερ Βρέμης αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη της περιοδεία στην Αμερική και συγκεκριμένα στην Μινεσότα και το Ντιτρόιτ. Η γερμανική ομάδα εξέφρασε την ανησυχία της για τις ενέργειες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από πυροβολισμούς από ομοσπονδιακούς πράκτορες τον περασμένο μήνα, αλλά και για οικονομικούς κινδύνους.

Η ομάδα από την Βρέμη σχεδίαζε να παίξει δυο φιλικούς αγώνες στις περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών τον Μάϊο, και για αυτή την απόφαση τοποθετήθηκε εκπρόσωπος της γερμανικής ομάδας ο οποίος μίλησε την Παρασκευή (20/2) στο Reuters λέγοντας: «Είναι σωστό ότι ακυρώσαμε ένα προγραμματισμένο ταξίδι στη Μινεσότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχαν αθλητικοί, οικονομικοί και πολιτικοί λόγοι για αυτό», και συνέχισε προσθέτοντας πως «Το να παίζεις σε μια πόλη όπου υπάρχουν αναταραχές και άνθρωποι έχουν πυροβοληθεί δεν ταιριάζει με τις αξίες μας. Επιπλέον, δεν ήταν σαφές για εμάς ποιοι παίκτες θα μπορούσαν να εισέλθουν στις ΗΠΑ λόγω των αυστηρότερων απαιτήσεων εισόδου. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε επίσης μια πολύ δύσκολη αθλητική κατάσταση, η οποία δυσχεραίνει επίσης τον προγραμματισμό ενός τέτοιου ταξιδιού. Υπήρξαν επίσης ορισμένοι οικονομικοί κίνδυνοι».