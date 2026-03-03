Ο ατζέντης του Ταρέμι βάζει «φρένο» στα ψευδή σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στο Ιράν

Το μέλλον του Μέχντι Ταρέμι στον Ολυμπιακό βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης φημολογίας, με τις πληροφορίες να θέλουν τον Ιρανό επιθετικό να ζητά την αποχώρησή του για να επιστρέψει στην πατρίδα του και να βοηθήσει λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

Ωστόσο, ο ατζέντης του, Φεντερίκο Παστορέλο, έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια, χαρακτηρίζοντάς τα «εκτός πραγματικότητας».

Insatgram/ fedepastorello Print Screen

Παρότι η συναισθηματική φόρτιση του παίκτη είναι δεδομένη λόγω των κρίσιμων στιγμών που περνά το Ιράν, η πλευρά του ποδοσφαιριστή και η διοίκηση του Ολυμπιακού ξεκαθάρισαν πως ο Ιρανός αρχηγός της εθνικής του ομάδας, παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τους «ερυθρόλευκους».

Η στάση αυτή δείχνει τη δύναμη του Ταρέμι να διαχωρίσει το εθνικό καθήκον από το συμβόλαιό του, παραμένοντας μία από τις βασικές επιθετικές λύσεις του Μεντιλίμπαρ, στην κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος, πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης και τα play offs.