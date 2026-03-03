Καραπαπάς για τη φερόμενη εμπλοκή παίκτη του Ολυμπιακού στον πόλεμο: «Μην πιστεύετε σε fake news»

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς έβαλε τέλος στην έντονη φημολογία, που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με υποτιθέμενη σύνδεση ποδοσφαιριστή της ομάδας με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν.

Ο διοικητικός εκπρόσωπος των «ερυθρολεύκων» ανάρτησε story στο Instagram, στο οποίο ήταν κατηγορηματικός και υπογράμμισε πως σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων, πρώτα πλήττεται η αλήθεια. Αναφέρθηκε, έτσι έμμεσα σε δημοσιεύματα, τα οποία χαρακτήρισε «fake news».

Η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά

«Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια. Μην πιστεύετε σε fake news και ας δείξουμε σεβασμό και στους αθλητές και σε όλους τους ανθρώπους που οι πατρίδες τους είναι στις φλόγες.

Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα θέμα που αγγίζει κάθε χώρα του κόσμου και επηρεάζει όλο τον πλανήτη.

ΥΓ: Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προλάβει ότι γράφεται από κάθε τυχάρπαστο που του έρχεται κάτι στο κεφάλι, ούτε φυσικά και την αναπαραγωγή του».

Δείτε τη σχετική φωτογραφία