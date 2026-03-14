Τρόμος στο Ιράκ: Διακοπή αγώνα λόγω επίθεσης με πυραύλους (video)

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (14/03) στο Ιράκ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ερμπίλ εναντίον της Αλ-Μινάα για την 22η αγωνιστική της Stars League.

Το παιχνίδι διεκόπη για περισσότερα από 30 λεπτά, αφού την ώρα που η αναμέτρηση ήταν σε εξέλιξη και οι ποδοσφαιριστές βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο ακούστηκαν σειρήνες.

Μέσα σε δευτερόλεπτα εμφανίστηκαν στον ουρανό πύραυλοι, οι οποίοι κατευθύνονταν σε στόχους κοντά στο γήπεδο. Οι ιθύνοντες του αγώνα λειτούργησαν αστραπιαία και μέσα σε πολύ λίγη ώρα διέταξαν την προσωρινή διακοπή του παιχνιδιού για λόγους ασφαλείας.

Η πυραυλική επίθεση εκπονήθηκε από το Ιράν και στόχος της επίθεσης ήταν αμερικανική στρατιωτική βάση, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή με την έδρα της Ερμπίλ, το «Franso Hariri Stadium», χωρητικότητας 22.500 θέσεων.

Το τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει ξεκάθαρα τη στιγμή που οι πύραυλοι, που εξαπέλυσε το Ιράν, ταξιδεύουν πάνω από το γήπεδο, οδηγώνοντας το παιχνίδι σε προσωρινή διακοπή.

Για την ιστορία, ο αγώνας εν τέλει ολοκληρώθηκε, αν και καθυστερημένα, με την Ερμπίλ να φτάνει στη νίκη (3-2).