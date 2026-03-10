Κινηματογραφική η απόδραση των Ιρανών ποδοσφαιριστριών - Διέφυγαν από τις σκάλες κινδύνου

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν κατάφεραν να διαφύγουν από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή τους στην Αυστραλία και ζήτησαν προστασία από τις αυστραλιανές αρχές, φοβούμενες για την ασφάλειά τους αν επέστρεφαν στην πατρίδα τους.

Η επιχείρηση διαφυγής τους εξελίχθηκε τη νύχτα σε θέρετρο στη Χρυσή Ακτή. Υπό την κάλυψη του σκοταδιού και με τη βοήθεια της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και μελών της ιρανικής κοινότητας, οι αθλήτριες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς τις αναζητούσαν στο ξενοδοχείο, αλλά ήταν ήδη αργά.

Ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ ταξίδεψε εσπευσμένα στο Μπρίσμπεϊν και ενέκρινε ανθρωπιστικές βίζες για τις πέντε παίκτριες, επιτρέποντάς τους να παραμείνουν στη χώρα για τουλάχιστον 12 μήνες. Οι αθλήτριες είναι η αρχηγός Ζάχρα Γκανμπάρι (33 ετών), η Φατεμέ Πασαντιντέχ (21), η Ζάχρα Σαρμπαλί Αλίσα (32), η Ατέφεχ Ραμεζανιζαντέχ (33) και η Μόνα Χαμούντι (32).

Σύμφωνα με ανθρώπους που τις βοήθησαν, οι παίκτριες φοβούνταν ότι θα αντιμετώπιζαν διώξεις ή φυλάκιση αν επέστρεφαν στο Ιράν. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν παρουσιαστής της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης τις χαρακτήρισε «προδότριες», επειδή δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο πριν από τον πρώτο αγώνα τους στο Ασιατικό Κύπελλο.

Οι ίδιες δήλωσαν ότι δεν είναι πολιτικές ακτιβίστριες, αλλά αθλήτριες που απλώς θέλουν να ζήσουν με ασφάλεια.

Παράλληλα, οι υπόλοιπες παίκτριες της ομάδας αναχώρησαν από την Αυστραλία. Ορισμένες φέρονται να δέχθηκαν έντονη πίεση να μην μιλήσουν δημόσια, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι οι οικογένειές τους στο Ιράν μπορεί να δεχθούν πιέσεις ή αντίποινα.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση δήλωσε ότι η προστασία προσφέρθηκε σε όλη την ομάδα, αλλά η απόφαση να παραμείνουν ή να επιστρέψουν είναι προσωπική για κάθε παίκτρια, ειδικά λόγω των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι οικογένειές τους στο Ιράν.