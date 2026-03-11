Εκτός Μουντιάλ το Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Αθλητισμού της χώρας - Η αντικαταστάτρια χώρα

Εκτός Παγκόσμιου Κυπέλλου φαίνεται πως μένει η εθνική Ιράν, καθώς η κυβέρνηση της χώρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη διοργάνωση λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ανακοίνωσε πως η εθνική ομάδα ανδρών δεν θα ταξιδέψει στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, επικαλούμενος τις συνέπειες των πρόσφατων στρατιωτικών εξελίξεων και τις απώλειες που υπέστη η χώρα.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι «δεν υπάρχουν συνθήκες» που να επιτρέπουν τη συμμετοχή, κάνοντας λόγο για πολεμικές συγκρούσεις και χιλιάδες θύματα, μετά την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ.

«Δεδομένου ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, λαμβάνοντας υπόψη τα κακόβουλα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον του Ιράν, το γεγονός ότι μας έχουν επιβληθεί δύο πόλεμοι σε οκτώ ή εννέα μήνες και ότι έχουν σκοτωθεί αρκετές χιλιάδες πολίτες μας. Επομένως, σίγουρα δεν έχουμε καμία πιθανότητα να συμμετάσχουμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με την ιρανική ιστοσελίδα tabnak.ir.

Τα δεδομένα για την χώρα που θα αντικαταστήσει το Ιράν

Την ίδια στιγμή, η FIFA παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Ο γενικός γραμματέας της, Ματίας Γκράφστρομ, δήλωσε πως στόχος είναι η διεξαγωγή ενός ασφαλούς τουρνουά με τη συμμετοχή όλων των ομάδων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών.

Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του Ιράν, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια αντικατάστασης, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ να βρίσκονται μεταξύ των πιθανών επιλογών για την κάλυψη της θέσης στον Όμιλο G