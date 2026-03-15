«Τέλος στη φυγή» για τρεις Ιρανές παίκτριες: Επιστρέφουν στη πατρίδα μετά το άσυλο στην Αυστραλία

Η υπόθεση, που ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν στο Ασιατικό Κύπελλο, έλαβε μια νέα τροπή.

Παρά το κύμα αιτήσεων ασύλου που κατατέθηκαν από μέλη της αποστολής υπό τον φόβο διώξεων λόγω της στάσης τους κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, τρεις αθλήτριες επέλεξαν να μην παραμείνουν στην Αυστραλία.

Οι αυστραλιανές αρχές, μέσω του υπουργού Εσωτερικών Τόνι Μπερκ, είχαν εξαρχής τονίσει ότι οι αθλήτριες έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν ελεύθερα για το μέλλον τους, χωρίς εξωτερικές πιέσεις.

Η ιρανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, είχε απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις προς τις παίκτριες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, διαβεβαιώνοντας πως θα είναι ασφαλείς.

Ενώ μέρος της αποστολής παραμένει υπό καθεστώς προστασίας στην Αυστραλία, η απόφαση των τριών γυναικών να επιστρέψουν σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κεφαλαίου σε αυτή την ιδιαίτερα τεταμένη και αβέβαιη κατάσταση για την ιρανική ομάδα.