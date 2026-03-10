Εθνική γυναικών του Ιράν: Από «προδότριες» σε «ομήρους» - Η κίνηση της Αυστραλίας που σώζει ζωές

Η κατάσταση κλιμακώθηκε ήδη από το πρώτο παιχνίδι της εθνικής Ιράν στη διοργάνωση, όταν οι ποδοσφαιρίστριες αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από τη σέντρα. Η κίνησή τους προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα ενημέρωσης της χώρας, με ορισμένα εξ αυτών να τις χαρακτηρίζουν ακόμη και «προδότριες».

Ωστόσο, στο δεύτερο παιχνίδι της ομάδας στο Κύπελλο Ασίας, οι Ιρανές διεθνείς εμφανίστηκαν με εντελώς διαφορετική στάση, καθώς κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου στάθηκαν προσοχή και χαιρέτησαν στρατιωτικά. Η εικόνα αυτή προκάλεσε νέο κύμα συζητήσεων, με μερίδα του κόσμου να υποστηρίζει ότι οι παίκτριες βρίσκονται υπό πίεση και να τις χαρακτηρίζει «ομήρους του καθεστώτος».

Η βοήθεια της Αυστραλίας και η βίζα

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, η κυβέρνηση της Αυστραλίας αποφάσισε να παρέμβει, χορηγώντας βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους σε πέντε από τις 26 ποδοσφαιρίστριες της αποστολής του Ιράν.

Η απόφαση ελήφθη από τον υπουργό Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, ο οποίος τόνισε πως η χώρα του επιθυμεί να στηρίξει τις αθλήτριες σε μια δύσκολη περίοδο. «Η Αυστραλία έχει αγκαλιάσει την εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Five Iran women's football players have reportedly defected from the team and are currently in a safe house in Australia following their Asian Cup exit.



🇦🇺 Fans fearing for the team's safety want Australia to give them asylum after they were called "traitors" on state TV. pic.twitter.com/5VFNw9DLNe — DW Sports (@dw_sports) March 9, 2026

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, οι ποδοσφαιρίστριες μεταφέρθηκαν από τις αυστραλιανές αρχές σε ασφαλές σημείο, ενώ οι διαδικασίες για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων ολοκληρώθηκαν άμεσα.

Ο Μπερκ υπερασπίστηκε δημόσια τις παίκτριες, υπογραμμίζοντας ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. «Ήθελαν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν είναι πολιτικές ακτιβίστριες. Είναι αθλήτριες που απλώς θέλουν να νιώθουν ασφαλείς και είναι ιδιαίτερα χαρούμενες που η Αυστραλία τους προσφέρει αυτή τη δυνατότητα», σημείωσε.