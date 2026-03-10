Ολυμπιακός: Το μυστικό με Τζόσεφ, ο απαραίτητος ΜακΚίσικ και το... ευτύχημα να λείπει ο Γουόκαπ

Οι τραυματισμοί έχουν ουσιαστικά... αναγκάσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει μια (έστω και προσωρινή) ανακατάταξη στους ρόλους των παικτών του. Το είδαμε να συμβαίνει τόσο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όσο και στο ματς πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Από αυτά τα δυο παιχνίδια (ιδίως από το πρώτο), μπορούν να βγουν κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα...

Τζόσεφ ή Γουόκαπ;

Χωρίς κανένα ίχνος υποτίμησης για την προσφορά του Γουόκαπ (που αμυντικά είναι τεράστια), το σύγχρονο μπάσκετ απαιτεί όλοι οι γκαρντ να απειλούν το καλάθι. Τα γκαρντ αποφασίζουν πλέον τη μοίρα ενός ματς. Όσο «βράχος» κι αν είναι ο Τεξανός στην άμυνα, άλλο τόσο ακίνδυνος είναι στην επίθεση. Κι αυτό οι άμυνες το διαβάζουν, με τις επιθέσεις να γίνονται 4 εναντίον... 5.

Ο Τζόσεφ πέρασε αρκετές φορές τον προσωπικό του αντίπαλο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Τζόσεφ σε ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να βγει μπροστά τόσο αμυντικά, όσο και στο σκορ, τα κατάφερε ιδανικά. Μπορεί να ακούγονται διάφορα για τη σωματική του κατάσταση, ωστόσο το mindset να πηγαίνει προς το καλάθι είναι αυτό που χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Το θέμα βέβαια είναι να υπάρξει συνέχεια και συνέπεια.

Ο ΜακΚίσικ πρέπει να είναι ενεργό μέλος του Ολυμπιακού στα playoffs

Όσα λεπτά και αν δίνει ο Μπαρτζώκας στον ΜακΚίσικ, αυτός τα εκμεταλλεύεται. Και όσα κεράκια και αν προσθέτει στην τούρτα, ο Αμερικανός θα έχει το καλύτερο first-step της Ευρώπης. Το physicallity που διατηρεί, η διάθεση να βάλει χέρια στην άμυνα και η εκρηκτικότητα στο μπροστά κομμάτι του παρκέ είναι στοιχεία που θα πρέπει να δώσει και στα playoffs. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος.

Ο ΜακΚίσικ περνάει στα πόδια τον προσωπικό του αντίπαλο

Ο Παναθηναϊκός του... έδειξε τον δρόμο για τις κλειστές άμυνες

Ένα από τα πιο κομβικά στοιχεία που θα πρέπει να μπει στο προπονητικό μπλοκάκι του Μπαρτζώκα είναι το πως θα μπορέσει να διασπάσει άμυνες που θα τον... περιμένουν. Μια από τις λύσεις, την είδαμε στο ντέρμπι «αιωνίων».

Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ στήνουν το side pick n roll

Οι «ερυθρόλευκοι» επέλεξαν να παίξουν pick n roll από το πλάι, δυσκολεύοντας ουσιαστικά την weak side του «τριφυλλιού» να έρθει σε βοήθεια. Ο Ντόρσεϊ στο πλάνο αυτό έπαιζε έναν... decoy ρόλο, όπου τραβούσε την άμυνα, με αποτέλεσμα να διασπάται η άμυνα και να δημιουργούνται χώροι για καλάθι.