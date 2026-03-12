Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο λόγος που τιμωρήθηκε από την Euroleague

Παρά την επικράτηση επί του μεγάλου του αντιπάλου στο ντέρμπι της Euroleague την προηγούμενη Παρασκευή (6/3) με 86-80 και την ικανοποίηση για το βήμα τετράδας, ο Ολυμπιακός έμαθε ένα δυσάρεστο νέο από τους διοργανωτές.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της Euroleague ενημέρωσαν την ΚΑΕ επίσημα για πρόστιμο λόγω των υβριστικών συνθημάτων που ακούστηκαν από τους οπαδούς των Πειραιωτών με το αντίτιμο να ανέρχεται στις επτά χιλιάδες ευρώ.