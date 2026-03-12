Μονακό: Ποιος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία για το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό

Η ελειπής Μονακό υποδέχεται απόψε τον «φουριόζο» Ολυμπιακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Οι γηπεδούχοι δεν υπολογίζουν στους Ντάνιελ Τάις και Νίκολα Μίροτιτς, ενώ ερωτιματικό παραμένει η θέση του προπονητή.

Θυμίζουμε ότι, πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε το διαζύγιο ανάμεσα στον Βασίλη Σπανούλη και τους «Μονεγάσκους».

Στην Μονακό με τον χρόνο να τους πιέζει και μια ενδεχόμενη μεταγραφή προπονητή τουλάχιστον μέχρι στιγμής να μοιάζει δύσκολη, στράφηκαν σε μια λύση ανάγκης που ακούει στο όνομα Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι.

🚨 Changement sur le banc de Monaco ce soir en EuroLeague.



Ce n’est pas Sergii Gladyr mais Manuchar Markoishvili qui sera coach n°1 de la Roca Team face à l’Olympiakos.



L’assistant géorgien prend les commandes après le départ de Vassilis Spanoulis.



📰 https://t.co/agrUZbC30q pic.twitter.com/kQ8el7Jzij — BeBasket (@Be_BasketFr) March 12, 2026

Ο 43χρονος Γεωργιανός «αναβαθμίζεται» και από assistant γίνεται head coach.

Ποιος είναι ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι;

Ο Μαρκοϊσβίλι ανήκει στο τεχνικό επιτελείο της Μονακό τα τελευταία πέντε χρόνια και θα είναι για δεύτερη φορά στο τιμόνι της ομάδας, μετά τον Νοέμβριο του 2024 και το παιχνίδι κόντρα στην Βιλερμπάν, εκεί όπου η ομάδα του είχε επικρατήσει με 103-92.

Τι άλλαξε σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Σολέ

Η λογική έλεγε πως τα ηνία της ομάδας είχε αναλάβει ο Σεργκέι Γκλαντίρ, ο οποίος κάθισε στην άκρη του πάγου στον αγώνα κόντρα στην Σολέ για το γαλλικό πρωτάθλημα. Το παράδοξο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο Μαρκοϊσβίλι δεν έχει στην κατοχή του την σχετική άδεια ώστε να προπονήσει στην LNB, κάτι που δεν τον εμποδίζει να κάνει εκτός συνόρων και σε παιχνίδια της Euroleague, μπορεί να κοουτσάρει κανονικά.

Οι δύο προπονητές όπως όλα δείχνουν θα εναλλάσσονται στα παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος και της Euroleague αντίστοιχα.