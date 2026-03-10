Σπανούλης: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με την διοίκηση της Μονακό - Θέμα ωρών η αποχώρησή του

Βασίλης Σπανούλης και Μονακό συναντήθηκαν, συνομίλησαν, και όπως όλα δείχνουν δεν βρέθηκε κοινή γραμμή, με την ανακοίνωση της αποχώρησής του να είναι θέμα... ωρών.

Με τα πολλά εξωαγωνιστικά προβλήματα να παραμένουν, και τον προπονητή να σκέφτεται σοβαρά την πιθανότητα αποχώρησης, η συνάντηση του με τους Μονεγάσκους δεν μοιάζει να ευδοκίμησε, επομένως ο «Kill Bill» αποφάσισε να αποχωρήσει από το Πριγκιπάτο.

Η γαλλική ομάδα μετράει επτά ήττες στις τελευταίες οκτώ αγωνιστικές και απειλείται ακόμη και με πλασάρισμα εκτός της δεκάδας, και πλέον με την αναμέτρηση κόντρα στο Ολυμπιακό να πλησιάζει, μένει να μάθουμε ποιος θα κάθεται στον πάγκο των Μονεγάσκων.

Τι έκανε ο Σπανούλης με την Μονακό

Ο Βασίλης Σπανούλης ανέλαβε την Μονακό στις 26 Νοεμβρίου του 2024, έπειτα από δυο χρονιές στο Περιστέρι, που ήταν και η πρώτη του ομάδα σαν προπονητής. Αντικατέστησε τον Σάσα Ομπράντοβιτς σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στην Euroleague και τις εγχώριες διοργανώσεις. Μάλιστα στην πρώτη του χρονιά, οδήγησε την ομάδα στον τελικό της Euroleague, που τελικά γνώρισε την ήττα από την Φενέρμπαχτσε. Ο «Kill Bill» σε συνολικά στην παρουσία του στην γαλλική ομάδα, πέρα από τον τελικό της Euroleague το 2025, κατάφερε και κατέκτησε ένα γαλλικό Super Cup και ένα Leaders Cup. Τα τελευταία δυο ματς με την Σολέ και την Ναντέρ, δεν βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας, γεγονός που έδειξε τις προθέσεις του για αποχώρηση.

Η ένταση έβγαινε και... εντός γηπέδου

Μια άσχημη εικόνα, η οποία όπως φαίνεται αντικατοπτρίζει απόλυτα την κατάσταση που επικρατεί στην Μονακό, είναι το σκηνικό ανάμεσα σε Μαϊκ Τζέιμς και Ίλε Οκόμπο, μετά κακή εμφάνιση και την ήττα από την Φενέρμπαχτσε, όταν ο Αμερικάνος γκάρντ έσπρωξε τον συμπαίκτη του, βρισκόμενος σε έξαλλη κατάσταση. Οι ψυχραιμότεροι παραινέβησαν και χωρίς να χαιρετήσει κανέναν, ο Τζέιμς έφυγε για τα αποδυτήρια.