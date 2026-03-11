Η βαθμολογία της Euroleague μετά το διπλό του Ολυμπιακού στο Παρίσι

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα της Παρί 87-104, με μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν. Ο Ολυμπιακός έτσι έφτασε τις 20 νίκες, ενώ έχει και 10 ήττες σε 30 παιχνίδια.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέβαλε τον ρυθμό της από νωρίς, πήρε τις λύσεις που χρειαζόταν στην επίθεση και κατάφερε να αποδράσει από τη γαλλική πρωτεύουσα με μια σημαντική νίκη.

Στην κορυφή της Euroleague, η Φενερμπαχτσέ συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα με ασφάλεια, ενώ η Μπαρτσελόνα και ο Παναθηναϊκός AKTOR δίνουν σκληρή μάχη για να διεκδικήσουν την είσοδο τους στην 6αδα. Ο Ολυμπιακός, μετά το διπλό στη Γαλλία, ανέβηκε στο 20-10 και πλέον εδραιώνεται στην προνομιούχο τετράδα και την δεύτερη θέση, αποκτώντας το πάνω χέρι για το πλεονέκτημα έδρας.

Η βαθμολογία