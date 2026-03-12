Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για την Euroleague

Η 31η αγωνιστική της Euroleague ανοίγει την αυλαία σήμερα με έξι αναμετρήσεις το βράδυ της Πέμπτης (12/3).

Στις 20:00, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μόνακο. Οι Πειραιώτες ψάχνουν μια ακόμα νίκη μετά από εκείνη της τρίτης απέναντι στην Παρί, ώστε να βρεθούν ακόμη πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Δυο ώρες μετά και συγκεκριμένα στις 22:00, Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ζαλγκίρις με στόχο να επιστρέψει στα επιτυχή αποτελέσματα μετά τις ήττες από Ολυμπιακό για την ίδια διοργάνωση και Ηρακλή για το πρωτάθλημα. Τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης από το Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Πέμπτης 12/03