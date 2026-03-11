Οριστικό: Τέλος απ' την Μονακό ο Βασίλης Σπανούλης - Η πρώτη αντίδραση του Ομοσπονδιακού τεχνικού

Επισημοποιήθηκε η λήξη της συνεργασίας ανάμεσα σε Βασίλη Σπανούλη και Μονακό. Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την λήξη της συνεργασίας επίσημα, κάτι που πρακτικά ήταν γνωστό εδώ και αρκετές ώρες.

Ο Βασίλης Σπανούλης ανέλαβε την Μονακό στις 26 Νοεμβρίου του 2024, έπειτα από δυο χρονιές στο Περιστέρι, που ήταν και η πρώτη του ομάδα σαν προπονητής. Αντικατέστησε τον Σάσα Ομπράντοβιτς σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στην Euroleague και τις εγχώριες διοργανώσεις. Μάλιστα στην πρώτη του χρονιά, οδήγησε την ομάδα στον τελικό της Euroleague, εκεί όπου τελικά γνώρισε την ήττα από την Φενέρμπαχτσε.

Το μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη

«Η παρουσία μου στη Μονακό θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησα ως προπονητής και ο πρώτος μου τελικός EuroLeague είναι επιτεύγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα πολλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν».

Vassilis Spanoulis and AS Monaco have mutually agreed to part ways.



Coach s quote:



“My stay in Monaco will always remain in my memory. The first trophy I won as a coach and my first EuroLeague final are achievements I will never forget! I wish the club much success for the… — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) March 11, 2026

Η ανακοίνωση της Μονακό

«Η Μονακό ανακοινώνει ότι ο σύλλογος και ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν αμοιβαία να χωρίσουν τους δρόμους τους, με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωση που έφερε στην ομάδα της Ρόκα κατά τη διάρκεια της θητείας του στον οργανισμό. Η δέσμευσή του στην ομάδα και στις αξίες του συλλόγου θα παραμείνει μέρος του ταξιδιού της Μονακό.

Η Μονακό είναι ευγνώμων για τη δουλειά που έχει κάνει και για το πνεύμα που μοιράστηκε με τους παίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς μας. Ο Βασίλης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος ως μέλος της οικογένειας της Roca Team. Ο σύλλογος του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του και καλή επιτυχία στο επόμενο στάδιο.

Η Μονακό παραμένει ενωμένη και επικεντρωμένη στο να ολοκληρώσει τη σεζόν με την αποφασιστικότητα και την υπερηφάνεια που χαρακτηρίζουν το μπάσκετ του Μονακό».