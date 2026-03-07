Μονακό: Προς την έξοδο ο Σπανούλης; - Πληθαίνουν οι φήμες περί παραίτησης

Σε τεντωμένο σχοινί φαίνεται πως βαδίζουν οι σχέσεις του Βασίλη Σπανούλη με τη Μονακό, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες από το Πριγκιπάτο κάνουν λόγο για ραγδαίες εξελίξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και στην παραίτηση του 43χρονου τεχνικού.

Το κλίμα στις τάξεις των Μονεγάσκων είναι ιδιαίτερα βαρύ, με την είδηση πως ο «Kill Bill» δεν θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας για την αναμέτρηση κόντρα στη Σολέ να πυροδοτεί ένα ντόμινο φημών σχετικά με το μέλλον του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ιταλού δημοσιογράφος Ματέο Αντρεάνι, ο ομοσπονδιακός προπονητής έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή του στη διοίκηση του συλλόγου, η οποία ωστόσο δεν έχει λάβει ακόμα την οριστική της απόφαση.

Το επεισόδιο στην Τουρκία έδεσε το... γλυκό

Το γυαλί στις σχέσεις του Σπανούλη με το κλαμπ φαίνεται πως ράγισε οριστικά μετά τη βαριά ήττα από τη Φενέρμπαχτσε με 88-70, ένα αποτέλεσμα που συνοδεύτηκε από έντονη εσωστρέφεια και ένα σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στους Μάικ Τζέιμς και Ελί Οκόμπο.

Η επιλογή του Έλληνα τεχνικού να μην παραστεί στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι και να αποφύγει κάθε δημόσια τοποθέτηση, κατέδειξε το βαθύ χάσμα που έχει δημιουργηθεί.

Με τη Μονακό να μετρά επτά ήττες στις τελευταίες οκτώ αναμετρήσεις της στην EuroLeague και να έχει υποχωρήσει στην 9η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 16-14, το αγωνιστικό τέλμα σε συνδυασμό με τις αναταραχές στο εσωτερικό της ομάδας καθιστούν το μέλλον του Σπανούλη στο Πριγκιπάτο εξαιρετικά αβέβαιο.