Μονακό: Η κατάσταση στο Πριγκιπάτο έχει βάλει τον Βασίλη Σπανούλη σε σκέψεις παραίτησης – Ο λόγος

Στον «αέρα» βρίσκεται το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Μονακό. Ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος οδήγησε τους Μονεγάσκους στον πρώτο τελικό της ιστορίας τους στη Euroleague την περασμένη σεζόν, εμφανίζεται έντονα προβληματισμένος από τις εξωαγωνιστικές εξελίξεις που κλονίζουν τον σύλλογο.

Η οικονομική κατάσταση της Μονακό περιγράφεται ως δραματική, με την ομάδα να τελεί πλέον υπό καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Παρά την πρόσφατη καταβολή 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών, η βιωσιμότητα του συλλόγου παραμένει μετέωρη. Η κρίσιμη ημερομηνία έχει οριστεί για τις 3 Απριλίου, οπότε και θα αποφασιστεί εάν η ομάδα θα κηρύξει πτώχευση ή αν θα καταφέρει να διασφαλίσει τη συμμετοχή της στις διοργανώσεις της επόμενης περιόδου.

Το ρήγμα στα αποδυτήρια και η στάση του Σπανούλη

Πέρα από το λογιστικό σκέλος, ο Σπανούλης καλείται να διαχειριστεί μια εξαιρετικά τεταμένη ατμόσφαιρα στο αγωνιστικό τμήμα. Το επεισόδιο ανάμεσα στους Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον 43χρονο προπονητή. Παρά τη δημόσια συγγνώμη του Τζέιμς, η έλλειψη πειθαρχίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές του «Kill Bill», ο οποίος φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της παραίτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας τεχνικός έχει ήδη διαμηνύσει στη διοίκηση πως η παραμονή του εξαρτάται από την άμεση επίλυση των προβλημάτων. Με τη Μονακό να μετρά 7 ήττες στα τελευταία 8 παιχνίδια της Euroleague και να υποχωρεί στη 10η θέση, η επικείμενη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (12/03) αποκτά πλέον χαρακτήρα «τελικού» για το μέλλον της συνεργασίας των δύο πλευρών.