Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 90-70: Με το ένα πόδι στους τελικούς της Α1 Γυναικών το «τριφύλλι» (vid)

Ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ υποδέχτηκε στο άδειο -λόγω τιμωρίας- κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» τον Ολυμπιακό και χωρίς να χάσει τον έλεγχο σε κανένα σημείο του αγώνα έφτασε στη νίκη.

Αυτή ήταν η τρίτη επικράτησε σε ισάριθμα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων και των δύο αγώνων στην κανονική διάρκεια και πλέον το τριφύλλι θέλει μία νίκη για να κλείσει θέση στους τελικούς του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών. Το επόμενο παιχνίδι των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για τις 21 Μαρτίου, στην Αίθουσα 5 του ΣΕΦ.

Η Τζεϊλίν Μπράουν με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, με την Κριμίλη να έχει 17 πόντους, ενώ 17 πόντους και 9 ριμπάουντ είχε η Πρινς. Για τον Ολυμπιακό, οι 21 πόντοι της Χριστινάκη και οι 20 της Τζόνσον δεν ήταν αρκετοί.

Η εξέλιξη του ματς

Οι «πράσινες» έβαλαν τις βάσεις από τα πρώτα λεπτά, όταν και προηγήθηκαν με 22-8 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ελέγχοντας το τέμπο σε άμυνα και επίθεση. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να επιστρέψει και χάρη στη Χριστινάκη μείωσε σε 37-30 στη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου, με την Μπράουν να σκοράρει at the buzzer για το 41-32 του πρώτου μέρους.

Με Γαλανόπουλος και Φιτζέραλντ ο Παναθηναϊκός κράτησε τον έλεγχο και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με τη διαφορά να μένει ψηλά (49-37, 24'). Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να μειώσει, με Σπυριδοπούλου και Χριστινάκη να φέρνουν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (57-49, 28'). Οι πράσινες είχαν τον έλεγχο και το τρίποντο της Κριμίλη στο τέλος του δεκαλέπτου έγραψε το 64-51.

Η Μπράουν ήταν παράγοντας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, κρατώντας τη διαφορά ψηλά (67-53, 32'). Οι παίκτριες της Ερντέμ κυριαρχούσαν στο παρκέ, με την Μπράουν να ανεβάζει στους 20 πόντους τη διαφορά (75-55, 34'), ελέγχοντας απόλυτα το τέμπο. Το τρίποντο της Γαλανόπουλος ουσιαστικά «τελείωσε» το παιχνίδι (78-55, 35').

Μέχρι το φινάλε του αγώνα η ομάδα της Ερντέμ κράτησε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη, κάνοντας τεράστιο βήμα πρόκρισης στους τελικούς της Α1 Γυναικών.

Τα δεκάλεπτα: 22-8, 41-32, 64-51,90-70.