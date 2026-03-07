Ολυμπιακός: Έδειξε τα «δόντια» του στον Παναθηναϊκό και... σαλπάρει για πλεονέκτημα

O Oλυμπιακός με μεγαλειώδη εμφάνιση επικράτησε με 86 80 του Παναθηναϊκού AKTOR στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague και κρατά το πλεονέκτημα έδρας στα χέρια του, με το έργο των πράσινων να δυσκολεύει και την τετράδα να απομακρύνεται.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πολλά πράγματα σωστά στο παρκέ, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο θα πρέπει να δουν και ένα πρόβλημα που διαρκώς επαναλαμβάνεται στη μεγαλύτερη διάρκεια της φετινής πορείας του...

Η δράση Νιλικίνα-Τζόσεφ, τα «άσφαιρα» γκαρντ και ο... μοναχικός Ερνανγκόμεθ

Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός, ένα από τα χειρότερα 20λεπτα της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» έβρισκαν σουτ από την περιφέρεια (παρά την απουσία του Βεζένκοφ που είναι δημιουργός και σκόρερ σε τέτοιες καταστάσεις) και μπορούσαν να ακουμπήσουν τη μπάλα στο Μιλουτίνοφ με άνεση, σε ένα βράδυ που ο Τζόουνς ήταν κακός.

Eurokinissi

Στην «πράσινη» όχθη, δεν υπήρχε καπετάνιος. Σλούκας, Σορτς και Ναν δεν είχαν ούτε πόντο στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα, με τον Ερνανγκόμεθ να είναι απελπιστικά μόνος στην επίθεση. Βέβαια, για το «μηδέν» των τριών γκαρντ του «τριφυλλιού»... ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η αμυντική συνέπεια των Νιλικίνα και Τζόσεφ. Υπήρχαν φάσεις που ακόμη και να δεχόντουσαν καλάθι, ήταν κολλημένοι στον προσωπικό τους αντίπαλο. Αν βάλουμε και την επιθετική τους συνεισφορά (20 πόντοι αθροιστικά και 5 ασίστ), πήραν πολύ καλό βαθμό σε μια θέση που ο Ολυμπιακός είχε (θεωρητικά τουλάχιστον) πρόβλημα.

Ο Ολυμπιακός έραβε, ο Παναθηναϊκός ξήλωνε κι η μπίλια κάθισε στον ψύχραιμο

Eurokinissi

Οι «ερυθρόλευκοι» σε ένα ακόμη παιχνίδι πήραν μια μεγάλη διψήφια διαφορά και την σκόρπισαν στο δεύτερο ημίχρονο. Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ωστόσο, υπήρχε μια ειδοποιός διαφορά. Είχε απέναντι έναν πολύ καλό αντίπαλο, που δεν υπήρχε περίπτωση να μην παλέψει στο παρκέ.

Οσμάν και Ντέιβις ανέβασαν την απόδοση τους και ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό με τον Ναν να μπαίνει στην εξίσωση (20 πόντοι, 6 ριμπάουντ). Τα 4/6 τρίποντα και 4/6 δίποντα της τρίτης περιόδου, έδειξαν τη συγκέντρωση στις επιλογές που είχαν οι «πράσινοι» στο δεκάλεπτο. Ακόμη και στα σουτ που αστόχησαν, ήταν από καλό decision making του συστήματος.

Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός κέρδισε το παιχνίδι (έστω και με δυσκολία) γιατί κάθε φορά που ένιωθε... την ανάσα του αντιπάλου του, έβρισκε μεγάλα σουτ, έπαιζε μεγάλες άμυνες και έχτιζε ξανά διαφορές ασφαλείας. Σημαντικό παράγοντα σε αυτό έπαιξε και η «μηδενική» αναλογία σε λάθη/ ασίστ (17/17) των φιλοξενούμενων. Τα 6 από αυτά, στην τέταρτη και τελευταία περίοδο.

Υ.Γ Υπάρχουν ακόμη αρκετά παιχνίδια στη σεζόν. Ωστόσο, μόνο από δική του... αυτοκτονία θα μπορούσε να χάσει το πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να... επενδύσει στα εντός έδρας ματς με Ζαλγκίρις και Ερυθρό Αστέρα, πριν δυσκολέψει το καλεντάρι..