Απίθανα πράγματα στη Μονακό: Ψάχνουν και... δεν βρίσκουν τον Τζέιμς πριν τον Ολυμπιακό

Σε αναταραχή παραμένει η Μονακό λίγο πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό για την 31η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου συνεχίζει να μετρά «πληγές» μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από την τεχνική ηγεσία, με τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι να αναλαμβάνει την καθοδήγηση έως το τέλος της σεζόν.

Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εκεί, καθώς ο Μάικ Τζέιμς δεν εμφανίστηκε ούτε στην προπόνηση στο «Gaston Medecin» ενόψει του αγώνα με τους Πειραιώτες. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague βρέθηκε για λίγα λεπτά στο γήπεδο, είχε σύντομη συνάντηση με ανθρώπους της διοίκησης και αποχώρησε χωρίς να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της ομάδας.

Η απουσία του συνδέεται με τη σύγκρουση που φέρεται να έχει προκύψει ανάμεσα στον παίκτη και τη διοίκηση της Μονακό μετά την αποχώρηση Σπανούλη, δημιουργώντας έντονη αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι.

Παράλληλα, ερωτηματικό αποτελεί και η κατάσταση του Ελί Οκόμπο, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη γάμπα και η παρουσία του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Αν δεν καταφέρει να αγωνιστεί, μοναδικός καθαρός πόιντ γκαρντ για τους Μονεγάσκους θα παραμείνει ο Ματιέ Στραζέλ.