Πανιώνιος- Ολυμπιακός 71-79: «Απόδραση» στη Γλυφάδα για τους Πειραιώτες και 20/20

Ο Ολυμπιακός συνεχίσει αήττητος την πορεία του στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL, αφού έκανε πολύ δύσκολο το 20/20 στη Γλυφάδα επί του Πανιωνίου με 79-71 μετά από ένα επεισοδιακό ματς με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ.

Πλέον οι Πρωταθλητές Ελλάδας με ρεκόρ 20-0 είναι μόνοι πρώτοι και σίγουρα θα έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, ενώ οι «κυανέρυθροι» με 5-14 βρίσκονται οριακά στην τελευταία θέση της κατάταξης και δίνουν τη μάχη της παραμονής.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Τζόουνς με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, ενώ καθοριστικός ήταν ο Λαρεντζάκης με 6 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των γηπεδούχων ξεχώρισε ο Τόμασον με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό με τη Φενέρ (17/3, 21:15) στο ΣΕΦ για τη Euroleague, ενώ ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (22/3, 16:00).

Ανταγωνιστικός ο Πανιώνιος, έχασε Φουρνιέ ο Ολυμπιακός

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός με 5 πόντους του Ντόρσεϊ προηγήθηκε με 9-4 (στο 4') και έδειχνε πιο συγκεντρωμένος.

Από τους γηπεδούχους ο Λέμον πρόσφερε σκορ με 9 από τους 11 συνολικά πόντους, όμως ο Βεζένκοφ με 8 προσωπικούς διατηρούσε το προβάδισμα (17-11 στο 7') της ομάδας του.

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με κάρφωμα του Χολ με 23-15 για τους Πειραιώτες, παρότι δεν έπαιζαν καλά και ενώ οι γηπεδούχοι είχαν 1/6 τρίποντα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι κακές επιλογές του Πανιωνίου δεν του επέτρεπαν να μειώσει περισσότερο (25-21 στο 13') , αφού τα λάθη του Ολυμπιακού και κυρίως των Φουρνιέ - Παπανικολάου ήταν πολλά.

Στο 14ο λεπτό του ματς ο Φουρνιέ τσακώθηκε μετά από χειρονομία οπαδών των Πανιωνίου στα court seats και αποβλήθηκε, ενώ στη συνέχεια οι παίκτες του κόουτς Μάρκοβιτς πλησίασαν στο σκορ με 30-27 (στο 15').

Οι Πειραιώτες αντέδρασαν με πρωταγωνιστή τον Βεζένκοφ (14π) και με σερί 6-0 πέρασαν μπροστά μετά από ώρα με +9 (36-27 στο 17'), ενώ το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 39-35 και τον Τσαλμπούρη με δύο μεγάλα τρίποντα να κρατάει την ομάδα του στο παιχνίδι!

Το πάλεψε και το έκανε ντέρμπι ο Πανιώνιος μέχρι το τέλος

Το δεύτερο ημίχρονο του ματς στη Γλυφάδα άρχισε με τον Ολυμπιακό να είναι σαφώς βελτιωμένος αμυντικά και σε τέσσερα λεπτά είχε επιτρέψει στους γηπεδούχους να σκοράρουν μόλις 4 πόντους όντας μπροστά με 44-37 (στο 24').

Οι Πειραιώτες επιθετικά έδειχναν να μην έχουν διάθεση και σωστές επιλογές και δεν μπορούσαν να αποκτήσουν διαφορά ασφαλείας (49-43 στο 27'), αφού με εξαίρεση τον Βεζένκοφ (18π, 6ριμπ) δεν είχαν άλλη αξιόπιστη λύση.

Η τρίτη περίοδος έκλεισε με 58-54 μετά από καλάθι του Κρούζε και τους Γουόρντ - Λαρεντζάκη να προσφέρουν 7 πόντους στην επίθεση της ομάδας τους.

Στο τέταρτο τελευταίο δεκάλεπτο με τον Τόμασον να φτάνει τους 15 πόντους οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν για πρώτη φορά σε 61-61 (στο 32') έχοντας πιο πειστική εικόνα από τους «ερυθρόλευκους».

Μάλιστα ο Τόμασον με τρίποντο έβαλε και μπροστά στο σκορ τον Πανιώνιο (64-63 στο 33'), όμως στη συνέχεια η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχασε τέσσερις ευκαιρίες να αυξήσει το προβάδισμά της και ο Ολυμπιακός πήρε ελάχιστο προβάδισμα με 65-64 (στο 35').

Ο Βεζένκοφ με δύσκολο καλάθι μετά από επιθετικό ριμπάουντ έβαλε ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό με 69-68 (στο 37'), ενώ μετά από άστοχες προσπάθειες των δύο ομάδων ο Λαρεντζάκης ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο από τη γωνία για το 72-68 δύο λεπτά πριν τη λήξη.

Στο 1:28 ο Τζόουνς με δυναμικό κάρφωμα έδωσε «αέρα» με +6 στην ομάδα του (74-68) δείχνοντας να «καθαρίζει» το ματς σε κρίσιμο σημείο.

Ένα λάθος των γηπεδούχων και 2/2 βολές του ΜVP Bεζένκοφ (24π) ουσιαστικά τελείωσαν το ματς για το 76-68 του Ολυμπιακού, ο οποίος πανηγύρισε τη νίκη στο τέλος με 79-71.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-58, 71-79

Πανιώνιος (Μάρκοβιτς): Ουότσον, Λέμον, Τόμασον, Κράουζε, Γκίκας, Τέιλορ, Τσαλμπούρης, Οικονομόπουλος, Λιούις, Γόντικας, Πατρίκης, Νικολαΐδης

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Τζόουνς, Ουόκαπ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Νετζήπογλου, Πίτερς, Χολ, Φουρνιέ.

Πηγή: Athletiko.gr