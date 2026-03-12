Ολυμπιακός: Νέα μεγάλη χορηγική συμφωνία της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ

Μια σημαντική εμπορική συμφωνία ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε πολυετή συνεργασία με τη Superbet, η οποία θα αποτελέσει τον βασικό χορηγό στη φανέλα της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Η Superbet είναι μια στοιχηματική εταιρία με έδρα τη Ρουμανία και ετοιμάζεται να κάνει δυνατό «μπάσιμο» στην ελληνική αγορά.



Η συμφωνία έχει διάρκεια έξι ετών και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026, με τη συνεργασία να επεκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι του 2032. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μεγάλο εμπορικό deal, καθώς το συνολικό οικονομικό όφελος μπορεί να αγγίξει τα 55 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους κατά τη διάρκεια της εξαετίας.



Η Superbet επεκτείνει έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία της στο ελληνικό αθλητικό στερέωμα, αφού ήδη έχει συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, αποτελώντας βασικό χορηγό στις φανέλες και των δύο συλλόγων.