Ελληνικός... εμφύλιος στη EuroLeague: Τα σενάρια που τίθενται αντιμέτωποι οι δύο «αιώνιοι»

Η κρισιμότητα των τελευταίων αγωνιστικών στην EuroLeague έχει φέρει στο προσκήνιο το «ακραίο» αλλά υπαρκτό σενάριο ενός ελληνικού... εμφυλίου στη φάση των play-offs.

Με την κανονική περίοδο να οδεύει προς το τέλος της, η τελική κατάταξη των δύο «αιωνίων» θα κρίνει αν οι δρόμοι τους θα διασταυρωθούν πρόωρα, σε μια σειρά που θα προκαλούσε παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Αυτή τη στιγμή, στην κατάταξη της Euroleague, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εξαιρετική θέση, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση με 20 νίκες και 10 ήττες, «αγκαλιάζοντας» το πλεονέκτημα έδρας. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός παλεύει για την αναρρίχησή του, έχοντας 16 νίκες και 14 ήττες, γεγονός που τον τοποθετεί αυτή τη στιγμή στη 10η θέση, κυνηγώντας με αξιώσεις το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει της τελικής ευθείας της κανονικής περιόδου.

Η αριθμητική της συνύπαρξης

Για να «κλειδώσει» ένα τέτοιο ζευγάρι, θα πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες στη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός, έχοντας σταθερή πορεία, στοχεύει στην κατάληψη μιας εκ των θέσεων που εξασφαλίζουν το πλεονέκτημα έδρας (Top 4 στη βαθμολογία), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR παλεύει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, προκειμένου να εξασφαλίσει την είσοδό του στην εξάδα ή να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση μέσω των play-in.

Ένα σενάριο «εμφυλίου» απαιτεί τη σύγκλιση των δύο ομάδων σε θέσεις του ταμπλό που διασταυρώνονται (όπως είναι η 4η με την 5η θέση), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα των υπολοίπων διεκδικητών θα ευνοήσουν αυτή την εξέλιξη.

Ακόμα υπάρχει το σενάριο της «κορυφής και της τελευταίας θέσης» (1η εναντίων 8η). Αν ο Ολυμπιακός ολοκληρώσει την κανονική περίοδο στην 1η θέση της βαθμολογίας και ο Παναθηναϊκός καταφέρει, μέσω των play-in– να καταλάβει την 8η θέση, τότε οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στη φάση των Play-offs.

Σε αυτό το σενάριο, ο Ολυμπιακός θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας, κάνοντας τη σειρά ακόμα πιο συναρπαστική, καθώς ο Παναθηναϊκός θα καλείται να κάνει την ανατροπή μέσα σε μια «ερυθρόλευκη» έδρα.

Το σενάριο της «διασταύρωσης στην εξάδα» (3η εναντίων 6η). Υπάρχει η περίπτωση, αν ο Ολυμπιακός τερματίσει στην 3η θέση και ο Παναθηναϊκός πραγματοποιήσει ένα δυνατό ντεμαράζ στις τελευταίες αγωνιστικές ανεβαίνοντας στην 6η θέση, να βρεθούν αντιμέτωποι απευθείας.

Εδώ η μάχη είναι πιο ισορροπημένη βαθμολογικά, με την ομάδα που έχει το πλεονέκτημα (3η) να θεωρείται το φαβορί, αλλά την ψυχολογία και τη φόρμα του «τριφυλλιού» να παίζουν καθοριστικό ρόλο σε μια σειρά που θα κρινόταν στις λεπτομέρειες.

Οι παράγοντες που θα κρίνουν το «αντάμωμα»

Πέρα από τα μαθηματικά, το κρίσιμο στοιχείο είναι η φόρμα και το πρόγραμμα των δύο ομάδων μέχρι τις 17 Απριλίου.

Ενώ οι Πειραιώτες δείχνουν να κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους για μια υψηλή κατάταξη, ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Αν οι δύο «αιώνιοι» βρεθούν στο ίδιο μονοπάτι του πίνακα, τότε η σειρά των αγώνων θα αποτελέσει την κορύφωση της φετινής διοργάνωσης, καθώς κάθε νίκη θα ισοδυναμεί με ένα εισιτήριο για το Final 4, μετατρέποντας το παρκέ σε πεδίο μιας τεράστιας μάχης ελληνικού χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα των 2 αιωνίων

Ολυμπιακός

31η αγωνιστική: Μονακό – Ολυμπιακός (13/03, 20:30)

14η αγωνιστική – εξ αναβολής: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17/03, 21:15)

32η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/03, 21:15)

33η αγωνιστική: Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/03, 21:30)

35η αγωνιστική: Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (03/04 21:00)

36η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 21:15)

37η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (09/04, 21:05)

38η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/04, 21:15)

Παναθηναϊκός

31η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις (12/3, 22:00)

32η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3, 21:15)

33η αγωνιστική: Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3, 18:00)

34η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3, 21:15)

35η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4, 21:05)

36η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)

37η αγωνιστική: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4, 21:45)

38η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4, 21:15)

