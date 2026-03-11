EuroLeague: Στα «σκαριά» νέο φορμάτ - Πως επηρεάζει Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών, με την είσοδο του NBA Europe στη συζήτηση να φέρνει μεγάλες αλλαγές και στις προϋπάρχουσες διοργανώσεις. Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική λίγκα, περνά με τη σειρά της σε μια νέα εποχή και οι αλλαγές που έχουν αρχίσει να προγραμματίζονται είναι δραστικές.

Το BasketNews βάζει σημαντικά δεδομένα στη κουβέντα και αναλύει πως ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός AKTOR, η Φενέρ και η Αναντολού Εφές μπορούν να επηρεάσουν τις επερχόμενες αλλαγές. Η λίγκα επεξεργάζεται το σενάριο να υπάρχουν πια 22 ομάδες στη διοργάνωση, με σκοπό να χωρίζονται σε δύο περιφέρειες, όπως συμβαίνει στο NBA.

Με βάση όσα αναφέρει το δημοσίευμα, η EuroLeague σκέφτεται να γίνει ο χωρισμός με βάση τα γεωπολιτικά δεδομένα, κάτι που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα τοποθετούνταν στην ίδια «περιφέρεια». Ο χωρισμός σε Ανατολική και Δυτική περιφέρεια παραμένει ανοιχτό σενάριο, ενώ υπάρχουν πιθανότητες -λιγοστές όμως- να γίνει ο χωρισμός μέσω κλήρωσης. Όλα αυτά, όπως υπογραμμίζει το λιθουανικό δημοσίευμα, παραμένουν σε πολύ πρώιμο στάδιο και δεν αποτελούν κάποια οριστική απόφαση.

Στο κομμάτι της βαθμολογίας, η λίγκα επεξεργάζεται δύο σενάρια. Είτε να υπάρξει μια ενιαία βαθμολογία των δύο περιφερειών, είτε δύο χωριστές, όπως συμβαίνει στην «χαμηλότερη» διοργάνωση της EuroLeague, το EuroCup. Τέλος, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επιστροφής των ρωσικών ομάδων στη διοργάνωση.

Τα δύο σενάρια για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Οι αλλαγές αφορούν, επηρεάζουν και επηρεάζονται άμεσα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, τα δεδομένα για το που θα έπαιζαν οι δύο ελληνικές ομάδες είναι τα εξής.

Στο πρώτο σενάριο, οι δύο «αιώνιοι» θα αγωνίζονται στην Δυτική περιφέρεια, με αντιπάλους ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Μπασκόνια, η Βαλένθια, η Μονακό, η Παρί, η Βιλερμπάν και η Βίρτους Μπολόνια.

Το έτερο σενάριο, τοποθετεί στην Ανατολική περιφέρεια Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα, με το γκρουπ των πιθανών αντιπάλων να είναι η Παρτιζάν, ο Ερυθρός Αστέρας, η Αναντολού Εφές, η Φενέρμπαχτσε, η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Χάποελ Τελ Αβίβ και το Ντουμπάι.