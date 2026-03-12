Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Euroleague

Live η εντός έδρας κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζαλγκίρις για τη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ζαλγκίρις στην Αθήνα και θέλει μόνο νίκη.

Παναθηναϊκός και Ζαλγκίρις θα μονομαχήσουν για την 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα-σοκ κόντρα στον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και θέλουν την νίκη που θα τους δώσει βαθμολογική ανάσα στη regular season. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι στη 10η θέση με 16-14 κι αυτή του Τόμας Μασιούλις στην 6η με 17-13.

