Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς στην εθνική Ελλάδας; Η μεγάλη απόφαση ανάμεσα σε δύο μπασκετικές «πατρίδες»

Η περίπτωση του Αντρέι Στογιάκοβιτς δεν είναι απλώς άλλη μία μεταγραφική ιστορία, αλλά ένα ζήτημα που κρατά σε αγωνία τους φιλάθλους, καθώς ο νεαρός άσος του Illinois βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι για το μέλλον του.

Andrej Stojakovic, son of Peja Stojakovic, holds both Greek and Serbian passports 🤔



He's undecided which country to represent in FIBA, but Greece is trying to recruit him: https://t.co/76AXyThABU pic.twitter.com/9mLwAXw3pB — BasketNews (@BasketNews_com) March 11, 2026

Κουβαλώντας ένα από τα πιο βαριά ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ, ο Αντρέι καλείται να αποφασίσει αν θα εκπροσωπήσει τη Σερβία ή την Ελλάδα, την ίδια στιγμή που η Ελληνική Ομοσπονδία εντείνει τις προσπάθειές της για να τον «ντύσει» στα γαλανόλευκα.

Η επιλογή του δεν θα καθορίσει μόνο τη δική του πορεία, αλλά μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την αναγέννηση της νέας γενιάς Ελλήνων παικτών. Σε μια εποχή που το ελληνικό μπάσκετ αναζητά φρέσκο αίμα, παίκτες με το δικό του μέγεθος, την έφεση στο σκοράρισμα και την αμερικανική νοοτροπία από το NCAA είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Εθνική για να επιστρέψει στην ελίτ.

Από το «φαρμακερό» χέρι του Πέτζα στη νέα εποχή της γαλανόλευκης

Η σύγκριση με τον πατέρα του, Πέτζα Στογιάκοβιτς, είναι αναπόφευκτη αλλά και πηγή έμπνευσης. Ο Πέτζα δεν ήταν απλώς ένας παίκτης, αλλά ένας θρύλος που ξεκίνησε το ταξίδι του από τον ΠΑΟΚ, όπου λατρεύτηκε σαν θεός, πριν κατακτήσει τον κόσμο του NBA.

Με μια καριέρα που περιλαμβάνει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή με τους Ντάλας Μάβερικς το 2011, τρεις συμμετοχές σε All-Star Game και την ανάδειξή του σε έναν από τους κορυφαίους σουτέρ όλων των εποχών με τους Σακραμέντο Κίνγκς, ο Πέτζα έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά.

Το γεγονός ότι ο Αντρέι μεγάλωσε βλέποντας τον πατέρα του να κυριαρχεί στα παρκέ, του έχει δώσει μια μοναδική πνευματική ωριμότητα. Αν επιλέξει την Ελλάδα, αντί της Σερβίας (λόγω της ελληνικής καταγωγής της μητέρας του), θα συνεχίσει έναν άτυπο δεσμό της οικογένειας με τη χώρα που ανέδειξε τον πατέρα του, δίνοντας στην Εθνική μας μια νέα προοπτική και έναν παίκτη-σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια.