NBA: Ο Σούπερ-Γιάννης δεν ήταν αρκετός για τους Μπάκς - Θρίαμβος Νάγκετς με triple - double Γιόκιτς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν... εκεί για τους συμπαίκτες του στο Μαϊαμι, μα εκείνοι για μία ακόμα φορά απουσίαζαν. Οι Μιλγουόκι Μπακς «λύγισαν» για τρίτη συνεχόμενη φορά και βλέπουν πια τα Play-In να απομακρύνονται. Οι Χιτ πήραν σπουδαία νίκη με σκορ 112-105 και ανέβηκαν στο 38-29, ενώ τα «Ελάφια» υποχώρησαν στο 27-38. Πλέον, οι πρωταθλητές του 2021 μετρούν επτά θετικά αποτελέσματα λιγότερα απ' τη Σάρλοτ, η οποία «κάθεται» καλά στη 10η θέση της Ανατολής και αποτελεί το μεγάλο φαβορί για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μετά την εμφάνιση της ζωής του και τους 83 πόντους απέναντι στους Γουίζαρντς, ο Μπαμ Αντεμπάγιο «κατέβασε στροφές» κι έβαλε 21 κόντρα στους Μπακς. Ο Αντετοκούνμπο σταμάτησε στους 31, κατέβασε έξι ριμπάουντ και μοίρασε επίσης τρεις ασίστ, μα η σούπερ εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή για το Μιλγουόκι. Για τους νικητές, φοβερός ήταν και ο Λάρσον των 28 πόντων, ενώ πίσω απ' τον «Greek Freak» για τους φιλοξενούμενους δεν υπήρξε κάποιος άλλος αξιόπιστος σκόρερ. Πόρτις με 19 πόντους και Ρόλινς με 16 δεν κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά.

Οι Ντένβερ Νάγκετς έχουν αυτή την εποχή τον Μάρεϊ στην καλύτερή του κατάσταση και τον Γιόκιτς, ως συνήθως, στη «ζώνη του λυκόφωτος»! Οι «Σβόλοι» κέρδισαν μέσα στο Σαν Αντόνιο μετά από μία επική επιθετική παράσταση με σκορ 136-131. Ο Καναδός γκαρντ έβαλε 39 πόντους και ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε ένα ακόμη triple-double, σκοράροντας 31 πόντους, μαζεύοντας 20 ριμπάουντ και μοιράζοντας 12 ασίστ. Απλά ασταμάτητοι!

Στη Δύση ο... χαμός συνεχίζεται. Μετά το «διπλό» των Νάγκετς στο Σαν Αντόνιο, οι Σπερς υποχώρησαν στο 48-18 και η ομάδα απ' το Κολοράντο «σκαρφάλωσε» στο 41-26. Το ποιες θα είναι οι ομάδες που θα πλασαριστούν καλύτερα ενόψει των Play-In ακόμη παίζεται, καθώς στο «παιχνίδι» έχουν μπει πολύ ενεργά και οι Χιούστον Ρόκετς, Λος Άντζελες Λέικερς.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Ιντιάνα Πέισερς - Φοίνιξ Σανς 108-123

Ντιτρόιτ Πίστονς - Φιλαδέλφεια 76ers 131-109

Ορλάντο Μάτζικ - Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 136-131

Ατλάντα Χοκς - Μπρούκλιν Νετς 108-97

Μέμφις Γκρίζλις - Ντάλας Μάβερικς 112-120

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Μπόστον Σέλτικς 104-102

Λος Άντζελες Λέικερς - Σικάγο Μπουλς 142-130

Πηγή: Athletiko.gr