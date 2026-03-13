Απίστευτο σκηνικό: Διαιτήτρια του NBA χτύπησε το κεφάλι της σε κάμερα και σωριάστηκε (video)

Οι Ατλάντα Χόκς επικράτησαν των Μπρούκλιν Νέτς με 108-97 τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/3), όμως το στιγμιότυπο της αναμέτρησης το πρόσφερε η Αμερικανίδα διαιτήτρια Σα’Ρέι Μίτσελ.

Συγκεκριμένα 8'20'' πριν την λήξη του παιχνιδιού, σε ένα κατέβασμα των Νέτς, η Μίτσελ ακολουθούσε την φάση και... έπεσε με το κεφάλι πάνω στην γωνία μιας κάμερας που βρισκόταν δίπλα στην court side του γηπέδου. Παρόλο που ο κάμερα μαν βρισκόταν εκτός γραμμής γηπέδου, ήταν πολύ κοντά στην γραμμή, και ενώ είχε την κάμερα γυρισμένη προς το κοινό, δεν υπολόγισε πως το πίσω μέρος θα μπει στο γήπεδο, με αποτέλεσμα η διαιτήτρια να... κουτουλήσει το κεφάλι της.

Η Αμερικανίδα ρέφερι έπεσε στο παρκέ, και ζαλισμένη προσπαθούσε να εξηγήσει στους συναδέλφους της τι ακριβώς συνέβει, ενώ μερικά λεπτά μετά κατάφερε να συνέλθει και να τελειώσει τον αγώνα.

