Τρομακτικό σκηνικό στην Αδριατική Λίγκα: Κατέρρευσε η μπασκέτα μετά από κάρφωμα (vid)

Ένα απίστευτο και ταυτόχρονα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Αδριατικής Λίγκας ανάμεσα σε Σπλιτ και Ριέκα.

Ο Ντιμάτζιο Γουίγκινς επιχείρησε ένα εντυπωσιακό αλλά φαινομενικά απλό κάρφωμα, όμως η φάση εξελίχθηκε σε σκηνή... τρόμου. Τη στιγμή που ο παίκτης κρεμάστηκε από τη στεφάνη, ολόκληρη η μπασκέτα αποκολλήθηκε από τη βάση της και κατέρρευσε στο παρκέ.

Το πιο ανησυχητικό ήταν ότι η κατασκευή έπεσε πάνω στον ίδιο τον παίκτη, προκαλώντας πανικό για λίγα δευτερόλεπτα στο γήπεδο. Ευτυχώς, ο πρώην παίκτης της Καρδίτσας δεν τραυματίστηκε σοβαρά και μπόρεσε να συνεχίσει κανονικά την αναμέτρηση.

Δείτε την φάση στο 1:25:20 του βίντεο