Απίθανο σκηνικό στο NBA: Διαιτητές σφύριξαν λάθος κατοχή και οι Μάβερικς επιτέθηκαν στο καλάθι τους

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/03) ο «μαγικός κόσμος» του NBA... ταρακουνήθηκε από ένα απίθανο περιστατικό. Στον αγώνα των Ντάλας Μάβερικς εναντίον των Κλίβελαντ Καβαλίερς συνέβη ένα κωμικοτραγικό σκηνικό, το οποίο σπάνια μπορεί να συναντήσει κανείς στο υψηλότερο επίπεδο.

Μετά από τάιμ-άουτ, οι διαιτητές έδωσαν λανθασμένα την κατοχή στους Μάβερικς, παρά το γεγονός πως η μπάλα έπρεπε να πάει στους περίφημους «Cavs». Όμως αυτό ηταν το λιγότερο...

Οι παίκτες των Ντάλας Μάβερικς εκτέλεσαν σωστά την επαναφορά και αντί να επιτεθούν στο καλάθι των Καβαλίερς, ξεκίνησαν την επίθεσή τους με στόχο να βάλουν καλάθι... στο καλάθι τους!

Για λίγα δευτερόλεπτα το παράξενο αυτό περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό από κανέναν, πέραν του προπονητή των Καβαλίερς, Κένι Άτκινσον, ο οποίος κοιτούσε με... απορία και απογοήτευση όσα ασύλληπτα συνέβαιναν στο παρκέ.

Το λάθος, βέβαια διορθώθηκε εν τέλει, αφού οι διαιτητές αναγνώρισαν πως η κάτοχη έπρεπε εξαρχής να πάει στην ομάδα από το Κλίβελαντ, ως όφειλαν. Όμως, το παράξενο αυτό συμβάν έγινε viral μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με τον κόσμο του διαδικτύου να... παραμιλάει, σχολιάζοντας πως ανάλογα λάθη δε συμβαίνουν ούτε σε αγώνες ερασιτεχνών.