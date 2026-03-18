Φοβερό στιγμιότυπο στο NBA: Ο Καρούζο έκανε... τάπα με το παπούτσι του και έγινε viral (vid)

Μία από τις πιο παράξενες στιγμές της φετινής σεζόν στο NBA χάρισε τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/3) ο Άλεξ Καρούζο, μιας και σε μια ανύποπτη φάση επέλεξε να παίξει άμυνα με το... παπούτσι του!

Η απίθανη «έμπνευση» σημειώθηκε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Ορλάντο Μάτζικ, με τους Θάντερ να επικρατούν τελικά με 113-108.

Κατά τη διάρκεια της φάσης, το αριστερό παπούτσι του 32χρονου γκαρντ είχε βγει από το πόδι του. Όταν όμως είδε τον Τρίσταν ντα Σίλβα να κατευθύνεται προς το καλάθι, δεν δίστασε: κρατώντας το παπούτσι στα χέρια, επιχείρησε και πέτυχε κόψιμο, αποτρέποντας αρχικά το καλάθι.

Οι διαιτητές, ωστόσο, είχαν διαφορετική άποψη. Καταλόγισαν παράνομη παρέμβαση (goaltending), μέτρησαν το καλάθι και τιμώρησαν τον Καρούζο με τεχνική ποινή, μετατρέποντας τη φάση σε μία από τις πιο ασυνήθιστες αποφάσεις της χρονιάς.

Μετά το παιχνίδι, ο Αμερικανός γκαρντ σχολίασε με χιούμορ το περιστατικό, παραδεχόμενος πως ενήργησε αυθόρμητα, χωρίς να γνωρίζει τις συνέπειες: όπως είπε, αν ήξερε ότι η προσπάθεια θα κόστιζε τρεις πόντους, πιθανότατα δεν θα το επιχειρούσε, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή «μία από αυτές τις περίεργες φάσεις που ίσως δεν ξανασυμβούν για δέκα χρόνια στο NBA».