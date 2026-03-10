Τεράστια τιμή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Στο Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας δίπλα σε Μέρκελ και Ζελένσκι

Από τις αλάνες στα Σεπόλια και τα γήπεδα του NBA μέχρι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η επιρροή του Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεπερνά πλέον τα όρια του αθλητισμού. Ο Έλληνας σούπερ σταρ συμπεριλαμβάνεται στα πρώτα μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διεθνή διάκριση στο παλμαρέ του.

Ο Greek Freak συγκαταλέγεται στα πρώτα πρόσωπα που τιμώνται με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, μια νέα διάκριση του Ευρωκοινοβουλίου, που απονέμεται σε προσωπικότητες με σημαντική συμβολή στις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η ανακοίνωση έγινε από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία παρουσίασε τις προσωπικότητες που θα αποτελέσουν την «πρώτη τάξη» του νέου αυτού θεσμού.

«Η Ευρώπη οικοδομείται ανέκαθεν από τους ανθρώπους της που γεφυρώνουν διαφορές, σπάνε τείχη, ανατρέπου δικτατορίες και ξεπερνούν κρίσεις με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να εορταστεί. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας τιμούμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν στην οικοδόμησή της», δήλωσε η πρόεδρος Μέτσολα κατά την ανακοίνωση των πρώτων βραβευθέντων.

Η παρουσία του Αντετοκούνμπο στη λίστα θεωρείται ιδιαίτερα τιμητική, καθώς ο Έλληνας αθλητής τοποθετείται δίπλα σε ιστορικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής και δημόσιας ζωής.

The names of the first laureates of the European Order of Merit have been announced.



The European Parliament recognises the achievements of the laureates who have made outstanding contributions to European integration and the promotion of EU values ↓https://t.co/CLNuj1lAtG pic.twitter.com/eh59N1ZMTn — Delphine Colard (@DelphineColard) March 10, 2026

Δίπλα σε ιστορικές προσωπικότητες της Ευρώπης

Στα διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας περιλαμβάνονται τρεις εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι η Άνγκελα Μέρκελ, ο Λεχ Βαλέσα και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η επιλογή τους αναγνωρίζει τη συμβολή τους στην πολιτική ιστορία της Ευρώπης, τη δημοκρατία και την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκαταλέγεται στην κατηγορία των μελών του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, μαζί με προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους, όπως ο διάσημος σεφ José Andrés, η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Oleksandra Matviichuk, αλλά και το συγκρότημα U2.

Η επιλογή του Έλληνα μπασκετμπολίστα αποτελεί αναγνώριση όχι μόνο της αθλητικής του πορείας, αλλά και του συμβολισμού της προσωπικής του διαδρομής - από τα δύσκολα χρόνια στην Αθήνα μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η σημασία του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας

Το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή την 75η επέτειο από τη Διακήρυξη Σούμαν.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του τύπου που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στην αναγνώριση ανθρώπων που έχουν συμβάλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στην προώθηση της δημοκρατίας και στην υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών.

Κάθε χρόνο θα μπορούν να επιλέγονται έως και 20 προσωπικότητες για να μπουν στην «τάξη».

Οι φετινοί βραβευθέντες επιλέχθηκαν από την επιτροπή επιλογής του Τάγματος, η οποία απαρτίζεται από την πρόεδρο Μέτσολα, τις αντιπροέδρους του ΕΚ Σοφί Γουίλμες, και Εύα Κόπατς, και τους Μισέλ Μπαρνιέ, Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο, Ζοσέπ Μπορέλ και Ενρίκο Λέτα.



Οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, τους προέδρους των εθνικών κοινοβουλίων και τους προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η τελετή απονομής στο Στρασβούργο

Οι πρώτοι βραβευθέντες, ανάμεσά τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα τιμηθούν σε επίσημη τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 18-21 Μαΐου 2026.

Για τον Έλληνα σταρ του μπάσκετ, η διάκριση αυτή αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση ότι η επιρροή του ξεπερνά τα όρια των γηπέδων και έχει εξελιχθεί σε σύμβολο έμπνευσης που ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η «τάξη» του 2026

Διακεκριμένα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας ορίζονται οι:



Angela Merkel, πρώην ομοσπονδιακή καγκελάριος της Γερμανίας

Lech Wałęsa, πρώην ηγέτης του συνδικάτου «Αλληλεγγύη» (Solidarność) και πρώην πρόεδρος της Πολωνίας

Volodymyr Zelensky, πρόεδρος της Ουκρανίας

Αξιότιμα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας ορίζονται οι:



Valdas Adamkus, πρώην πρόεδρος της Λιθουανίας

Jerzy Buzek, πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Aníbal Cavaco Silva, πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Πορτογαλίας

Sauli Niinistö, πρώην πρόεδρος της Φινλανδίας και πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας

Pietro Parolin, καρδινάλιος και υφυπουργός της Αγίας Έδρας

Mary Robinson, πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας και πρώην ύπατη αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Maia Sandu, πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Javier Solana y de Madariaga, πρώην ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

Wolfgang Schüssel, πρώην καγκελάριος της Αυστρίας

Jean Claude Trichet, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας ορίζονται οι:



José Andrés, σεφ και ιδρυτής της ΜΚΟ «World Central Kitchen»

Γιάννης Αντετοκούνμπο, καλαθοσφαιριστής

Marc Gjidara, δικηγόρος και ερευνητής

Sandra Lejniece, ιατρός, επιστήμονας και ανώτατη πανεπιστημιακός

Oleksandra Matviichuk, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Viviane Reding, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώην βουλευτής του Λουξεμβούργου, πρώην ευρωβουλευτής

Paul David Hewson (Bono), David Howell Evans, Adam Charles Clayton και Laurence Joseph Mullen Jr, μουσικοί και μέλη του συγκροτήματος U2