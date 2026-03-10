Η επιστολή Μητσοτάκη στη Μέτσολα για τη βράβευση του Αντετοκούνμπο

Στους πρώτους αποδέκτες του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας συγκαταλέγεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κατόπιν σχετικής πρότασης που κατέθεσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ανακοίνωση έκανε την Τρίτη η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, επικυρώνοντας τη συμπερίληψη του Έλληνα superstar του NBA στις προσωπικότητες που τιμώνται για τη συμβολή τους στις ευρωπαϊκές αξίες.

Στην επιστολή του προς την Ρομπέρτα Μέτσολα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της ηπείρου. Όπως σημειώνει ο Πρωθυπουργός, η ιστορία ζωής και η δημόσια παρουσία του διεθνούς μπασκετμπολίστα ενσαρκώνουν τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

-Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ισότητα.

-Την κοινωνική ένταξη και την πολυπολιτισμικότητα.

-Την παροχή ίσων ευκαιριών.

«Η δέσμευσή του στα ανθρωπιστικά ιδεώδη αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Μητσοτάκης.

Η θεσμοθέτηση της διάκρισης και η τελετή

Το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας θεσπίστηκε από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή την 75η επέτειο της Διακήρυξης Schuman. Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ε.Ε., με σκοπό να τιμηθούν έως και 20 προσωπικότητες ετησίως για το έργο τους στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η επίσημη τελετή απονομής θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο, κατά τη διάρκεια της συνόδου της Ολομέλειας από τις 18 έως τις 21 Μαΐου.